乳癌篩檢列年度規劃 病友協會籲女性勇敢檢查

中央社／ 台北28日電

新年迎接新目標與新計劃，乳癌病友協會呼籲全台女性將「乳癌篩檢」放在規劃清單首位，雖然可能需要忍受短暫的疼痛，卻可以守護健康，40至74歲女性更可享2年一次公費篩檢。

最新公布的民國112年國人癌症登記報告指出，乳癌發生人數為1萬7779人，發生率排名全癌第3，次於肺癌及大腸癌，且為女性發生率第1名，標準化死亡率更較前1年略升。

衛生福利部國民健康署自去年起擴大乳癌篩檢政策，提供40至74歲女性每2年一次的免費乳房X光攝影檢查。不過根據國健署公布數據，截至2025年9月，篩檢人數已達104萬人；新增40歲至44歲及70歲至74歲族群約為26.2萬人，占總篩檢人數的4分之1。

乳癌篩檢最重要的目的在於「早期發現、早期治療」。中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳透過新聞稿分享，許多病友回想整個抗癌歷程，最想改變的一件事就是「一定會定期篩檢」。

黃淑芳指出，早期乳癌治療是相對輕鬆的療程，5年存活率在9成以上，多數病友在接受治療後可以回歸正常生活。因此呼籲女性在年初設定「年度計劃」時，務必將乳癌篩檢列為重要行動之一，新的一年從愛自己開始。

近來有女性朋友在社群軟體上分享乳房X光攝影經驗，「疼痛感」屢次被提及。黃淑芳說明，乳房X光攝影需要擠壓乳房組織，藉此清楚看到乳房組織是否有病灶；而年輕女性的乳腺較為緻密，檢查時容易有疼痛感。

黃淑芳建議，怕痛的年輕女性可在生理期結束1至2週安排檢查或是考慮自費乳房超音波，或忍耐短暫的疼痛，換取健康的未來。

