高鐵延伸宜蘭案賀陳旦率民團下辯論戰帖 陳世凱：專業評估不需質疑

高鐵延伸案爭議不斷，南延屏東站被質疑地處邊緣無法接軌市中心，且會為高雄市區帶來數10年的交通黑暗期，而東延宜蘭更遭批環評行政程序錯亂，未來恐阻礙宜蘭國土計畫及台鐵營運發展，民團明將向行政機關下辯論戰帖。交通部長陳世凱表示，賀陳旦曾任交通部長，交通部數據有無過度美化他應清楚，「他在部長任內數據有被美化過嗎？應該不會。」

高鐵南延屏東路線從原先的「左營案」改為「高雄案」，因其路線與台鐵、高雄捷運路線高度重疊，遭質疑其必要性與經濟效益；高鐵延伸宜蘭更被批行政程序錯亂、交通部刻意排除北宜直鐵真相、美化高鐵，前交通部長賀陳旦明天將與公民幫推等公民團體向行政機關下辯論戰帖。

陳世凱今出席高鐵第二車輛檢修廠上梁典禮，會後受訪時表示，交通部歡迎各方面理性、且依據事實的討論，「賀陳旦部長曾經擔任交通部長，交通部的數據有沒有過度美化，他應該相當清楚。他在部長任內，所有數據有被美化過嗎？應該不會。」

陳世凱說，交通部與鐵道局所提出的數據都有依據，交通部所有同仁包含鐵道局在內，不只是鐵道專業，還邀請許多專家學者共同進行評估，並不是只有少數人在做判斷，因此，這方面的專業與理性評估，他認為不需要被質疑，並歡迎賀陳旦及所有關心高鐵延伸或交通建設議題的人，理性、務實來討論這些事情。

至於台灣高鐵延伸屏東部分，陳世凱表示，台灣高鐵已營運將近20年，除迎接新車輛，交通路網與路線本來就應逐步往前延伸。

陳世凱表示，交通部的原則很簡單，在工程技術可行、國家預算能夠負擔的狀況之下，交通部支持高鐵能夠穩健延伸；至於設站地點，盼能均衡台灣，而高鐵也確實做到了均衡台灣的目標。

陳世凱以桃園青埔站為例，當時那裡似乎沒有太多民眾居住，但現在青埔站已經成為一個新的都市；他說，同樣地，左營在過去於高雄，也不是那麼市中心的地方，但因為高鐵站的設置，現在已經成為新的市中心。