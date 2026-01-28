台灣高鐵新車「N700ST」新家今上梁 未來尖峰運能目標盼達50％

台灣高鐵向日本採購12組新世代列車「N700ST」，首部新車預計2027年8月上線，為迎接新車，台灣高鐵於左營基地打造「第二車輛檢修廠」，並在今天舉辦上梁典禮。台灣高鐵公司董事長史哲表示，將分2階段提升尖峰時刻運能，新車上線後能提高至25％，未來願景是將運能提升至50％。

台灣高鐵通車營運至今已滿19年，迄今累計旅運超過9億8000萬人次，且運量不斷攀升創新高。因應未來旅運需求，台灣高鐵公司將引進新世代列車N700ST，總計採購12組，首部新車N700ST列車今年7月將從日本出廠、8月運抵台灣、2027年下半年開始投入營運服務，預估2028年底12組N700ST全數上線後，尖峰時段運能將提升25%。

台灣高鐵積極準備新世代列車N700ST引進後各項準備工作，而左營基地增建的「第二車輛檢修廠」被喻為N700ST未來在台灣的新家，今天舉辦上梁典禮，交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁、台灣高鐵公司董事長史哲共同主持祈福儀式，在鋼梁安裝螺栓，祈求工程平安順利。

史哲致詞時說，台灣高鐵每天凌晨0時05分收班後，到隔天早上5時50分第一班車出發，這不到5小時期間，需完成車輛的日檢、月檢，以及正線上的相關作業。民眾享受到的高鐵準點，背後是非常高強度的投入，「我可以很自豪地說，目前高鐵準點率幾乎是世界第一」。

史哲表示，19年前台灣高鐵剛開通時，日均運量大概只有4.6萬人次，現在日均運量已來到22.5萬人次，這幾年幾乎每年都以1萬人次的速度在成長，每逢周五、周六、周日，幾乎每日運量都超過30萬人次，憂心現有運能會不夠，因此2年前就意識到必須為下一個階段做好準備，新車加入絕對不是只有買車，還有後續的維修能量等配套。

史哲說，2028年底新車全數上線後，將分2階段提升尖峰時刻的運能，預估12組新車上線後，尖峰時段運能將提升25%，而未來願景是將尖峰時段運能增加到50％，並期待最高峰值可達到南北對開1小時12班列車運能，也就是說，屆時北高會有4班直達車，最壅塞的桃園、新竹於尖峰時刻也會有1小時8班的直達車。

陳世凱說，期許左營二檢廠能在明年8月之前完工，因應明年8月新列車正式上線，新的檢修場必須要先完成。除了左營二檢廠，燕巢總機廠也有擴建及改建工程，盼高鐵公司能夠同時努力，並且如期、如質完成。

台灣高鐵斥資51億打造的左營基地「第二車輛檢修廠」，未來除可作為N700ST及700T二種列車駐車空間外，並可執行全車隊列車所需的日檢、月檢與車輛清洗作業，維修能量將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，滿足未來車隊規模擴增所增加的維修及駐車需求。