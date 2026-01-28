快訊

整理包／24年沒變！新台幣改版抽馬年套幣 一文看票選方式、主題、原因

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣改版投票來了！央行宣布將於2028年展開名為「臺灣之美」的新台幣系列改版，除了硬幣外，所有面額的紙鈔都將一併改版。圖／聯合報系資料照片
新台幣改版投票來了！央行宣布將於2028年展開名為「臺灣之美」的新台幣系列改版，除了硬幣外，所有面額的紙鈔都將一併改版。圖／聯合報系資料照片

新台幣睽違24年確定將改版！新版紙鈔以「台灣之美」擬訂12項面額主題，開放民眾在央行官網票選，完成投票還可抽限量馬年生肖套幣。27日投票首日破萬人搶投101、半導體晶片等主題，系統不敵熱情當機，央行致歉並承諾優化。

面對數位支付普及，為何仍要耗資50億預算升級實體鈔券？新台幣改版後，舊鈔怎麼辦？《聯合新聞網》整理改版原因、投票資訊和未來新鈔樣式，國人可透過票選「把錢錢變成喜歡的樣子」。

文章目錄


2026年新台幣改版的主要原因包含防偽技術老舊、紙鈔污損率提高以及適應點鈔設備升級。央行指出，現行鈔券防偽設計已沿用24年，為了防堵日益精進的偽鈔技術，必須透過改版引進最新光學防偽與動態圖像技術，預估100、200、500、1000和2000共5種面額的新台幣都會改版。

不只台灣著手改版，美國也如此，美國鑄印局指出，目前美國政府已制定一連串新版鈔票重新印製的措施，包括新版10元鈔票將自2026年開始流通。

此次新台幣改版，除了因應防偽技術升級需求，更重要的是重新思考鈔票作為「全民共同符號」的角色，希望在設計上反映更廣泛的社會共識，而非單一時代或特定人物。


現行流通的新台幣（第五套發行版）是從2000年（民國89年）起陸續發行，至今已超過24年未進行大規模重新設計與技術更新。央行彙整各個國家鈔券改版時間，多落在11年至24年之間，相對國際間，台灣步調明顯較慢。


即使新鈔發行，舊版新台幣仍然可以繼續使用或在特定期限內進行兌換。根據法規，央行會公告「停止流通日期」，在此日期之前，舊版鈔券可以正常使用，會比照國際作法並行流通數年。逾期後則需前往台灣銀行1：1等值兌換。

圖為目前使用的新台幣鈔券和<a href='/search/tagging/2/硬幣' rel='硬幣' data-rel='/2/206083' class='tag'><strong>硬幣</strong></a>。圖／聯合報系資料照片
圖為目前使用的新台幣鈔券和硬幣。圖／聯合報系資料照片

圖為2000年以前發行的舊版新台幣鈔券。中央銀行／提供
圖為2000年以前發行的舊版新台幣鈔券。中央銀行／提供


保障隱私：

現金交易不留紀錄，在注重個人隱私方面具有獨特優勢。

金融韌性：

現金不依賴電子設備或網路。面臨天災、停電、網路中斷或駭客攻擊等情境，現金是唯一可靠的支付工具。

普惠金融：

對於無法或不願使用銀行服務、網路或智慧型手機的弱勢族群、長者或偏鄉居民而言，現金是他們唯一的支付選項，確保沒有人被金融體系拋下。


投票期間：

1月27日上午10:00到2月13日下午17:00(為期約三週)

線上投票網址：

「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」

投票資格與方式：

採電子郵件信箱驗證，每個Email限投一次，最多可票選5項主題。

12項投票主題：

改版樣式豐富，涵蓋台灣自然景觀（如玉山、阿里山）、特有種生物（如台灣藍鵲、櫻花鉤吻鮭）以及具代表性的人文建築，12項主題描述如下：

1.和諧共榮：多元族群包容、互助精神。

2.永續發展：淨零碳排、綠色製造、對未來世代的責任。

3.運動精神：棒球、羽球等國際賽事表現與團隊韌性。

4.藝術美學：反映土地情感的藝術作品（如：陳澄波、黃土水）。

5.建築之美：結合科技、工程與永續的地標（如：台北101綠建築）。

6.科技創新：半導體「護國群山」、國際競爭力的戰略資產。

7.民俗節慶：承載文化記憶與社會凝聚力的節日。

8.工藝之美：木雕、編織、藍染等技藝的文化價值。

9.島嶼生態：多樣氣候孕育的獨特自然魅力。

10.保育植物之美：強調人與環境共生、守護自然的意識。

11.保育動物之美：如石虎、黑熊等珍稀生物多樣性。

12.女性的光輝：反映性別平權進程與女性的專業韌性。

圖／取中央銀行臉書
圖／取中央銀行臉書

歷年來，台灣民眾對新台幣鈔票設計的討論中，常見呼聲高的元素多聚焦於本土生態、景觀與文化象徵，這些元素自2000年後的系列鈔票已廣泛採用。

100元：國父像、中山樓

200元：蔣公像、總統府

500元：梅花鹿、大霸尖山

1000元：帝雉、玉山、台灣小學生

2000元：櫻花鉤吻鮭、南湖大山、碟型天線、中華衛星一號

獎品資訊：

特獎：丙午馬年生肖紀念套幣 10名

普獎：臺灣國家公園采風系列平鑄套幣 100名

改版時程預估：

現階段：

僅為「面額主題票選」（徵詢民意階段）。

後續流程：

主題定案 ➔ 委請印製廠設計圖稿 ➔ 成本詢價 ➔ 機器（ATM）調校與民眾宣導 ➔ 正式發行。

時間：

預計從主題設定到發行，約2年半（最快2028年問世）。

