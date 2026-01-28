快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

衛福部啟動高算力暨聯邦學習平台 16家醫院完成聯邦運算試行

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部今舉行衛福部AI算力中心暨跨國聯邦學習平台啟動大會。記者沈能元／攝影
衛福部今舉行衛福部AI算力中心暨跨國聯邦學習平台啟動大會。記者沈能元／攝影

衛福部響應行政院「AI新十大建設」，聚焦智慧應用、關鍵技術、數位基磐三大主軸，建置「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」以厚植AI應用關鍵基礎，明確定位為全國智慧醫療模型訓練與驗證的核心樞紐。衛福部今舉行平台啟動大會，該平台有三大特色，包含AI應用發展兼顧隱私與個資安全設計、智慧醫療模型可跨院與跨層級訓練與驗證、為未來建立跨國驗證與認證機制基礎。

衛福部長石崇良今參與「衛福部AI算力中心暨跨國聯邦學習平台」啟動大會並於會前受訪表示，AI是全球的趨勢，運用層面也愈來愈廣，從過去是遙不可及的高尖端科技，現在已融入在日常生活，不論是在醫院日常臨床看診，或撰寫護理記錄，甚至衛福部等公部門也希望透過AI提升服務效率跟品質。

AI最重要的是運算中心、算力及資料隱私性保護，資安是最重要的考量。石崇良說，衛福部自民國113年開始，一直朝這方向規畫，因衛福部所擁有的資料都是公務資料，為避免外洩，要求在雲端的AI運算，一定要有主權雲概念，而發展了屬於衛福部專屬的運算中心，今天會宣布初步成效。

石崇良說，目前包含1966客服專線已匯入了智慧客服，長照方面也匯入了給支付的AI輔助系統，而衛福部內部公文系統的除錯也由AI協助，寫得比從前更有人味，有時候比人寫出來的更有人味。另，重要的是將運算中心提供給醫療院所運用，因此，需建立聯邦學習機制。

目前健保擁有民眾的電子病例資料，這些資料存在各個醫院，衛福部不可能讓所有的醫院電子病例 通通集中在一處，進而推動聯邦學習系統，將AI模型丟到各醫院讓它在醫院裡進行運算，再把結果傳回衛福部整合，目前三總、亞東醫院、台中榮總、高雄長庚四家醫學中心進行聯邦運算試行，並將各自分支醫院進行整合，就有16家醫院完成聯邦運算模式。

另，今天也進行跨國驗證，目前與泰國瑪希敦大學合作，將AI模式送到泰國試行運算，驗證此AI模型最後成為AI產品後，可以讓大家運用，這個最新的發展趨勢。

衛福部表示，發表會具三項重要意義，包括衛福部成功建置高效能運算與資料中心，確保人工智慧模型訓練與應用能在兼顧隱私與個資安全的前提下進行，並完成全國性聯邦學習平台，讓智慧醫療模型可以進行跨院、跨層級驗證，確保公平性與普及性，最後，結合高效能運算與聯邦學習，跨出國際合作的第一步，為未來建立跨國驗證與認證機制奠定基礎，加速在東協與亞洲區域推廣應用。

這項關鍵基礎建設成果，來自廣達電腦、NVIDIA台美團隊、工研院、衛福部次世代計畫團隊，以及由台中榮總陳適安榮譽院長擔任召集人的16家AI外部驗證中心醫院共同投入與協作。所有參與單位的努力，都是推動台灣智慧醫療邁向歷史性里程碑的重要力量，除象徵台灣智慧醫療的願景落實為具體成果，並形塑台灣於全球智慧醫療與AI應用之關鍵地位。

衛福部 台中榮總 石崇良

延伸閱讀

影／醫院評鑑延長6年一次 石崇良：若有重大疏失將提前評鑑

醫院評鑑延長6年一次 石崇良：如中榮重大疏失、病安疑慮將提前評鑑

台中榮總放任醫材商動手術 石崇良：插腰看人家做不是醫師該有的態度

社區就可看醫生 衛福部改革給付方式

相關新聞

立百病毒將列法定傳染病 醫呼籲民眾應落實6大防護措施

印度出現立百病毒感染病例，各國防疫單位高度警覺。民眾應如何注意與預防？奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生...

故宮證實翠玉白菜已經回來了 肉形石正在宜蘭「出差」

故宮享有高人氣的翠玉白菜，去年9月赴捷克「出差」，日前已經悄悄返回故宮北院了。Threads不少網友分享親睹翠玉白菜的感...

冬天手腳冰冷不一定是「天氣」害的 中醫師指出關鍵原因

氣溫屢創低，不少民眾反應即使穿得再暖，仍出現手腳冰冷、畏寒等不適感受。中醫師楊雅心說，手腳冰冷不單是氣溫下降所致，關鍵多...

豐原蛋雞場爆雞隻大量死亡 中市農業局證實：有禽流感症狀

台中市豐原區1處蛋雞場近日傳出大量雞隻死亡，農業局昨獲報前往採樣送驗，並啟動移動管制。農業局長李逸安今天表示，死亡雞隻的...

影／合歡山一早全白了…雪霰飄整夜成銀白世界 積雪1.5公分

受到東北季風影響，加上華南雲雨區東移帶來水氣，合歡山地區今凌晨先是出現冰霰夾雪，之後再轉為降雪，但至今清晨，降雪已停止，...

這個部首很常見但大多不會念 台灣人講「寶蓋頭」秒懂

「宀」部現在還有人會講「寶蓋頭」嗎？Threads網友表示，小孩問他宀部下面再一個奇怎麼念，他看了一下回答「寄」，但心裡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。