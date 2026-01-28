聽新聞
影／醫院評鑑延長6年一次 石崇良：若有重大疏失將提前評鑑
衛福部昨正式公告醫院評鑑效期從4年延長至6年，且擴及所有醫院。衛福部長石崇良上午出席活動時表示，因應醫院評鑑制度需要改革，所以先將時效延長，這段期間會優化資訊系統、建立常態性監測指標，以減少不必要文書作業。
醫院評鑑過去為4年一次，在新冠疫情期間受疫情影響，暫停評鑑，但負責評鑑的醫策會導入各種不同訪查，如強化專責病房、院內感控動線等，以輔導方式提升醫院能力，不同過去制式或大拜拜式的評鑑方式，讓院內感染大幅降低，因此醫院評鑑確實到了要改革的時候。石崇良表示這是過渡期，未來正式上路之後，不見得每家醫院都是6年，會根據監測指標，必要時啟動「期中輔導」。如果評鑑時表現好，可能就6年後再來，用指標監測就好；如果是低空飛過的，就會加強「不定時追蹤評鑑」，更多元式的搭配。而近期台中榮總爆出放任無照廠商執刀手術，石崇良表示中榮近期就會接受重點評鑑，不見得是全面性，是針對有疑慮、涉及病人安全部分進行，醫事司已安排好委員，近期就會執行。
