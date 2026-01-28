快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

聽新聞
0:00 / 0:00

影／醫院評鑑延長6年一次 石崇良：若有重大疏失將提前評鑑

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
衛福部長石崇良醫院評鑑效期從4年延長至6年，醫院評鑑確實到了要改革的時候。記者林澔一／攝影
衛福部長石崇良醫院評鑑效期從4年延長至6年，醫院評鑑確實到了要改革的時候。記者林澔一／攝影

衛福部昨正式公告醫院評鑑效期從4年延長至6年，且擴及所有醫院。衛福部長石崇良上午出席活動時表示，因應醫院評鑑制度需要改革，所以先將時效延長，這段期間會優化資訊系統、建立常態性監測指標，以減少不必要文書作業。

醫院評鑑過去為4年一次，在新冠疫情期間受疫情影響，暫停評鑑，但負責評鑑的醫策會導入各種不同訪查，如強化專責病房、院內感控動線等，以輔導方式提升醫院能力，不同過去制式或大拜拜式的評鑑方式，讓院內感染大幅降低，因此醫院評鑑確實到了要改革的時候。石崇良表示這是過渡期，未來正式上路之後，不見得每家醫院都是6年，會根據監測指標，必要時啟動「期中輔導」。如果評鑑時表現好，可能就6年後再來，用指標監測就好；如果是低空飛過的，就會加強「不定時追蹤評鑑」，更多元式的搭配。而近期台中榮總爆出放任無照廠商執刀手術，石崇良表示中榮近期就會接受重點評鑑，不見得是全面性，是針對有疑慮、涉及病人安全部分進行，醫事司已安排好委員，近期就會執行。

衛福部長石崇良（前中）、國健署長沈靜芬（前右一）等人，上午出席「衛福部AI算力中心暨跨國聯邦學習平台啟動大會」。記者林澔一／攝影
衛福部長石崇良（前中）、國健署長沈靜芬（前右一）等人，上午出席「衛福部AI算力中心暨跨國聯邦學習平台啟動大會」。記者林澔一／攝影

石崇良 疫情 衛福部

延伸閱讀

醫院評鑑延長6年一次 石崇良：如中榮重大疏失、病安疑慮將提前評鑑

台中榮總放任醫材商動手術 石崇良：插腰看人家做不是醫師該有的態度

社區就可看醫生 衛福部改革給付方式

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

相關新聞

立百病毒將列法定傳染病 醫呼籲民眾應落實6大防護措施

印度出現立百病毒感染病例，各國防疫單位高度警覺。民眾應如何注意與預防？奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生...

故宮證實翠玉白菜已經回來了 肉形石正在宜蘭「出差」

故宮享有高人氣的翠玉白菜，去年9月赴捷克「出差」，日前已經悄悄返回故宮北院了。Threads不少網友分享親睹翠玉白菜的感...

冬天手腳冰冷不一定是「天氣」害的 中醫師指出關鍵原因

氣溫屢創低，不少民眾反應即使穿得再暖，仍出現手腳冰冷、畏寒等不適感受。中醫師楊雅心說，手腳冰冷不單是氣溫下降所致，關鍵多...

豐原蛋雞場爆雞隻大量死亡 中市農業局證實：有禽流感症狀

台中市豐原區1處蛋雞場近日傳出大量雞隻死亡，農業局昨獲報前往採樣送驗，並啟動移動管制。農業局長李逸安今天表示，死亡雞隻的...

影／合歡山一早全白了…雪霰飄整夜成銀白世界 積雪1.5公分

受到東北季風影響，加上華南雲雨區東移帶來水氣，合歡山地區今凌晨先是出現冰霰夾雪，之後再轉為降雪，但至今清晨，降雪已停止，...

這個部首很常見但大多不會念 台灣人講「寶蓋頭」秒懂

「宀」部現在還有人會講「寶蓋頭」嗎？Threads網友表示，小孩問他宀部下面再一個奇怎麼念，他看了一下回答「寄」，但心裡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。