台灣虎航「日本入境事先確認」作業明天起實施 這些航班適用

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航2026年「日本入境事先確認」作業，將自明天起至2月25日在桃園國際機場內實施，建議旅客提前抵達桃園機場完成事先審查，縮短抵達日本後的入關排隊時間，省時又方便。圖／取自台灣虎航臉書粉專
台灣虎航2026年「日本入境事先確認」作業，將自明天起至2月25日在桃園國際機場內實施，建議旅客提前抵達桃園機場完成事先審查，縮短抵達日本後的入關排隊時間，省時又方便。圖／取自台灣虎航臉書粉專

各級學校陸續放寒假，桃園機場近來出國人潮激增。台灣虎航表示，2026年「日本入境事先確認」作業，將自明天起至2月25日在桃園國際機場內實施，建議旅客提前抵達桃園機場完成事先審查，縮短抵達日本後的入關排隊時間，省時又方便。

台灣虎航公布搭乘台虎航班的日本入境事先確認作業，實施期間自明天至2月25日，適用航班包括桃園-函館 IT236、桃園-旭川 IT238、桃園-秋田 IT256、桃園-大分 IT750、桃園-新潟 IT228、桃園-仙台 IT254，以及桃園-岡山 IT214、IT714。審查地點在桃園機場候機室，辦理時間為起飛前90分鐘開始，至航班起飛前30分鐘結束。

台灣虎航提醒，提早抵達候機室並依現場人員指引辦理，實際執行航班及位置將依現場通知為準。

●搭機小叮嚀：

提前抵達機場

確認護照有效日期

行動電源要隨身，不可託運，並注意攜帶數量及容量限制

留意隨身行李液體容量規定

抵達後別忘了隨身行李、領取託運行李時，再次核對姓名無誤，或可使用行李吊牌或束帶，更方便辨識。

桃園機場 台灣虎航

