抽離物象回歸本質 邀觀眾調整觀看方式 林順雄「酣暢隨心」台北展出

「70好幾了，容我，酣暢隨心。」藝術家林順雄最新個展《酣暢隨心》，即起於台北首都藝術中心展出。他表示，不論生活、創作，自己都追求簡單，構圖取材造型用色不容無謂的贅筆。這個階段作畫的心境是「縱放墨彩，恣意而行」，儘管感性多於理性，卻不脫美的方圓。

「回首檢視，畢生投入的繪畫創作路程，無論寫實寫意，到當下的抽象表現，畫面觀照取捨，用度精簡，一貫表達沈靜的凝視，是不變的初衷。我追求簡單生活，看來創作也是這般軌跡。」林順雄如此形容自己。

首都藝術中心指出，在當代繪畫的脈絡中，林順雄向來以捕捉自然靈性與東方美學中的氣韻生動著稱，從花朵、獸形到風與光，畫面中皆呈現「形中有神」的內在節奏。然而在《酣暢隨心》系列中，林順雄逐步抽離具象形體，將創作重心轉向內在感受與時間流動，使色彩與筆觸成為情緒與精神狀態的直接載體。

《酣暢隨心》呈現林順雄近年創作風格的重要轉折，從早年對自然萬物的細膩凝視，走向更為純粹的抽象語彙，展現其歷經歲月洗鍊後的創作新境界。畫面中的色塊不再依附物象，而以擴散、湧動、碰撞與收斂的方式，形成強烈的視覺張力，引領觀者進入一個更純粹的視覺與精神空間。這樣的抽象結構並非即興揮灑，而是建立在林順雄長年繪畫經驗所累積出的節制與取捨之上，在自由鬆動中保有穩定秩序。

首都藝術中心表示，《酣暢隨心》不只是風格上的轉換，更象徵藝術家回到繪畫本質的一次深層探索與「鬆動」—去除裝飾與敘事，讓色彩與筆觸回歸最直接的表達。展覽邀請觀眾重新調整觀看方式，在純粹的美感經驗中，與藝術家當下的心境相遇。