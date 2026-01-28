彩虹滑梯回來了 名間親子生態樂園升級安全再迎親子人潮

南投縣名間鄉親子生態樂園近日已重新開放，歷經數月封園整修後，以更安全、舒適的面貌迎接親子遊客回流，也讓不少家長直呼「終於等到了」，假日又多了一處能讓孩子盡情放電的好去處。

名間親子生態樂園是南投縣最大親子公園，自2021年免費開園以來，憑藉多元遊樂設施與開放空間，迅速成為南投乃至中部地區熱門親子景點，累計入園人次已突破50萬。

園區自去年9月10日起封園進行整修，工期長達4個月，消息一出曾引發部分家長不滿，認為休園時間過久，也有不少家長支持縣府一次到位補強安全設施。

南投縣政府表示，此次封園整修主要針對設施老化問題進行改善。園區遮陽網長期經日曬雨淋，部分結構已有安全疑慮，因此全面進行升級汰換，同時增設與改善照明設備，讓園區在白天與傍晚、夜間使用時，都能兼顧安全與舒適。

縣府指出，除了硬體環境升級，園內深受孩童喜愛的遊樂設施也同步完成維修與保養，包括高達5公尺、極具辨識度的巨型彩虹滑梯，以及鞦韆、沙坑、戲水區等設施，全面檢修確保使用安全，提升整體遊憩品質。