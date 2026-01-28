金門首例！高難度肺癌手術在地完成 高齡患者免奔波本島

衛生福利部金門醫院近日首度在地完成高難度「單孔微創胸腔鏡肺葉切除手術」，成功為一名高齡女性患者切除早期肺癌，從診斷、手術到術後照護全程留在金門，免除患者空中轉診往返本島的風險與負擔，象徵離島金門的重症醫療量能再向前跨出一步。

金門醫院表示，該名患者因長期咳嗽就醫，經電腦斷層檢查發現肺部出現約3至4公分、邊緣不規則的腫瘤，臨床高度懷疑惡性。由於金門尚未設置術中冷凍切片設備，是否需先轉診至本島成為關鍵抉擇。但胸腔外科童紹軒醫師於門診詳細說明，依據美國國家癌症資訊網（NCCN Guidelines）指引，針對高度疑似惡性腫瘤，直接執行「根治性肺葉切除」不僅符合國際標準，更能避免二次手術風險。最終家屬決定信任專業團隊，直接在金門接受手術。

手術當日，由主治醫師童紹軒醫師主刀，採用技術難度極高的「單孔微創胸腔鏡手術」，僅於側胸開立約4公分的微創傷口進入胸腔，歷時約3小時，順利完成肺葉切除與淋巴結廓清。患者術後恢復良好，於術後第4天即拔除胸管並順利出院。

最終病理報告顯示，腫瘤為第一期肺腺癌，未出現淋巴轉移，後續僅需定期追蹤即可，童紹軒表示，單孔微創手術具有傷口小、疼痛低、恢復快等優點，對高齡患者尤其重要，也讓病人在熟悉的家鄉完成治療與休養。