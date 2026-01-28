高鐵日均運量飆22.5萬人次 N700ST新車今年抵台、尖峰運能將倍增

台灣高鐵公司積極為新世代列車N700ST引進進行整備，其中新車未來在台灣的「新家」，左營基地增建的「第二車輛檢修廠」，28日舉行上梁典禮。高鐵董事長史哲指出，目前高鐵日均運量已達22.5萬人次，較前年21萬人次成長1.5萬人，成長速度明顯，營運面臨極大運能壓力。

史哲表示，未來12組N700ST新世代列車全數投入後，將分兩階段提升運能，第一階段在尖峰時段把運能由目前約25%提高至50%；第二階段則依原始系統設計容量，目前從2月2日開始，有跳過台中的直達車；未來在桃園、新竹等運量大的區段，也會規劃「18 分鐘一班」的高密度班次，重新建構大家的生活型態，也更有助於台灣真正落實區域均衡發展。

台灣高鐵指出，為因應運量成長與提升旅客服務品質，董事會於2023年通過新增列車採購案，參考日本最新N700S車型，量身打造12組N700ST列車。首組列車預計今年7月於日本出廠、8月運抵台灣，2027年下半年起陸續投入營運。

隨N700ST列車自今年下半年起陸續抵台，高鐵各項配套工程進入倒數，其中左營基地「第二車輛檢修廠」為關鍵建設，預計2027年12月完工。完工後，除可作為N700ST及既有700T列車的駐車空間，亦可執行全車隊日檢、月檢與清洗作業，維修能量將由現行38組提升至47組，最大駐車組數則由44組擴增至50組。

高鐵公司指出，通車營運滿19年以來，累計旅運量已超過9.8億人次，依目前日均運量推估，最快今年3月即可突破10億人次大關。史哲直言，高鐵目前「最怕的不是沒人搭，而是一票難求」，營運壓力隨運量成長逐年攀升。

高雄市長陳其邁表示，高鐵已從當年備受爭議的建設，成為具世界級準點率的指標性運輸企業，也大幅縮短南北生活圈。受惠於高鐵帶動，高雄捷運與輕軌近一年運量創新高，總運量達1,330萬人次，平均每日約22萬人次，呼籲立法院儘速支持相關補助預算，確保軌道建設不中斷。

2025年高鐵全年旅運再創新高，首度突破8千萬，達8,207萬人次，相較於2024年（7,825萬人次）增加約382萬人次，年成長4.9%。平日每日旅運人次來到22.5萬人次，相比2024年（21.4萬），每天多出1.1萬人。

綜觀全年營運狀況，下半年運量逐漸增加，尤其第四季在年底商務、返鄉旅客的傳統旅運需求高峰，以及國內各地舉辦演唱會、節慶活動之帶動下，10至12月單月之旅客人數均超過700萬人次，12月更是高鐵通車營運以來的單月新高，達740.8萬人次。