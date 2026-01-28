台灣高鐵運量屢創新高 估3月旅運可破10億人次

台灣高鐵運量屢創新高，在多個連續假期帶動下，去年截至10月不管是旅運量或營收都創下單月最高紀錄，而今年是台灣高鐵公司通車營運第19年，至今累計旅運超過9億8000萬人次，若以每日22.5萬人次來計算，推估最快今年3月旅運人次可破10億。

根據統計，去年在中秋節、國慶日、光復節等多個連續假期的帶動下，台灣高鐵去年10月旅運量創下營運以來最高的單月735萬人次紀錄，日均運量達23.7萬人次，連帶10月營收來到49.7億元，更是營運以來單月最高紀錄。

高鐵公司今天說，2025年台灣高鐵全年旅運再創新高，首度突破8000萬，達到8207萬人次，相較於2024年7825萬人次，增加約382萬人次，年成長4.9%；平日每日旅運人次來到22.5萬人次，相比2024年21.4萬，每天多出1.1萬人。

高鐵公司表示，綜觀全年營運狀況，下半年運量逐漸增加，尤其第4季在年底商務、返鄉旅客的傳統旅運需求高峰，以及國內各地舉辦演唱會、節慶活動的帶動下，10至12月單月旅客人數均超過700萬人次，12月更是台灣高鐵通車營運以來的單月新高，達740.8萬人次。

而2026年為台灣高鐵公司通車營運第19年，至今已累計旅運逾9億8000萬人次。若以日均旅運人次22.5萬來計算，加上今年春節及228和平紀念日連假疏運人次，推估最快今年3月旅運人次可破10億。

高鐵公司新購的新世代列車N700ST，首部新車預估今年7月自日本出廠、8月運抵台灣，為迎接新車，高鐵公司將於左營及地增建「第二車輛檢修廠」作為N700ST未來在台灣的新家，今天舉辦上梁典禮，交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁、高鐵公司董事長史哲均出席並共同主持祈福儀式。

史哲在致詞時表示，今年是高鐵通車營運第19年，19年前剛通車的台灣高鐵，日均運量僅4至6萬，疫情前2019年達到16萬，2024年成長到21.5萬，現在日均運量已達22.5萬，等於1年內成長1萬人，這幾年觀察到，日均運量都是每年1萬人在成長。

史哲表示，今年下半年首部新車將抵，2027年投入營運服務，同時再交車5組，屆時台灣高鐵通車營運也滿20周年，盼能提供旅客更優質的旅運服務，進而帶動區域共榮、引領社會共好。