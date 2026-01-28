立百病毒將列法定傳染病 醫呼籲民眾應落實6大防護措施

印度出現立百病毒感染病例，各國防疫單位高度警覺。民眾應如何注意與預防？奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書粉專表示，台灣目前尚無本土案例，民眾不必恐慌。如果要前往東南亞或南亞流行地區旅遊，應落實6大防護措施。

印度日前爆發5例立百病毒感染案例，致死率達7成5，衛福部考量國際持續發生疫情，且致死率、發生率與傳播速度等危害程度，預計3月將「立百病毒感染症」列為第5類法定傳染病。疾管署長羅一鈞昨天說，國人至南亞等流行地區時，勿飲未煮沸的椰棗汁，不接觸蝙蝠。

什麼是立百病毒？陳志金表示，是一種「人畜共通」的病毒，自然宿主是果蝠，最早於1998年在馬來西亞爆發時被發現。這個新型病毒會引發立百腦炎，也會造成人類和其他動物（尤其以豬隻為主）交叉感染，嚴重的可引致死亡，致死率高達40%至75%。目前無特效藥物或疫苗，僅能採取支持性療法。其命名來自爆發疫情的馬來西亞森美蘭州雙溪立百新村。

陳志金表示，感染後常見症狀，包括發燒、頭痛、喉嚨痛、嘔吐，嚴重者會迅速發展為急性呼吸道感染或致命的腦炎，意識不清、抽搐、昏迷。

一般民眾要如何注意與預防？陳志金列出6大防護措施：