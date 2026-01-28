快訊

故宮證實翠玉白菜已經回來了 肉形石正在宜蘭「出差」

聯合報／ 記者楊德宜陳宛茜／台北即時報導
〈清 翠玉白菜〉目前正在故宮北院302陳列室展出，展期至2月22日。圖／故宮提供
〈清 翠玉白菜〉目前正在故宮北院302陳列室展出，展期至2月22日。圖／故宮提供

故宮享有高人氣的翠玉白菜，去年9月赴捷克「出差」，日前已經悄悄返回故宮北院了。Threads不少網友分享親睹翠玉白菜的感動。故宮官網也更新展覽異動消息，〈清 翠玉白菜〉1月23日起至2月22日在北部院區第一展覽館302陳列室展出。

故宮上月開記者會時宣布，翠玉白菜將在今年春節期間「滿血歸隊」，返回故宮北院展出。故宮院長蕭宗煌表示，根據捷克國家博物館提供的數字，主打翠玉白菜的「故宮文物百選及其故事」，95天便吸引了近28萬3千人，平均1天近3千人造訪，魅力驚人。

Threads網友分享2天前造訪故宮，上百人爭睹翠玉白菜的畫面，因為人潮太多，擠不到前面，因此沒看到而感到難過。也有網友日前順利看到翠玉白菜，但納悶沒看到肉型石。

根據故宮官網公布訊息，〈清 翠玉白菜〉目前正在故宮北院302陳列室展出，展期至2月22日，接著3月5日起至6月7日在故宮南部院區S302「人氣國寶展」展出。至於〈清 肉形石〉，去年12月23日起至今年3月22日在宜蘭縣立蘭陽博物館「勁水國寶：故宮×蘭博特展」展出。

故宮 翠玉白菜

