鸚鵡狂跳報明牌？台中彩券行爆喜訊

臺中市大里區一間彩券行最近「鳥事報喜」，店裡3隻虎皮鸚鵡這兩天突然變身啦啦隊，在籠內上蹦下跳、來回飛竄，像在開派對，沒想到這波「鳥來運轉」真的不是巧合，還替客人跳出好運氣，應景預告百萬大獎報到。

這間位於臺中市大里區的迎春彩券行，近日開出「2,000萬超級紅包」刮刮樂100萬元大獎，幸運兒是一名年約70歲的老翁。代理人廖先生轉述，近來不少民眾進門都指名要刮這款熱門刮刮樂，這位老翁當天一口氣買了4張，前面幾張都沒中，但刮到第4張時，竟驚喜刮出100萬元，讓他當場笑開懷，直呼：「今年可以過好年了！」

農曆年前買氣升溫，「2,000萬超級紅包」因獎項多、金額高，特別受民眾青睞。這次在可愛「招財鳥」加持下開出百萬大獎，也替過年增添喜氣與話題。