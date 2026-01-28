掌握生命自主權！桃市去年逾3千人簽署預立醫療 為家人預留安心

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市推動預立醫療決定，去年簽署人數達3056人。衛生局表示，目前全市已布建44家預立醫療照護諮詢機構及13區衛生所皆提供諮詢。圖／桃園市衛生局提供
桃園市推動預立醫療決定，去年簽署人數達3056人。衛生局表示，目前全市已布建44家預立醫療照護諮詢機構及13區衛生所皆提供諮詢，民眾如有諮商需求，可洽詢居家醫療團隊諮詢，為自己與家人預留1份安心。

對許多家庭來說，照顧失能長輩是一段漫長而辛苦的路，除了日常照護與就醫安排，最難的往往是「萬一哪天無法替自己說話，該怎麼做選擇？」

衛生局表示，只要年滿18歲且具完全行為能力的民眾，皆可透過預立醫療照護諮商，依自身意願簽署預立醫療決定，為未來醫療選擇預作規畫。衛生局也推動居家失能個案家庭醫師照護方案，讓家庭醫師走進家門，說明「預立醫療照護諮商（ACP）」及「預立醫療決定（AD）」，協助民眾在意識清楚時，及早做出符合自身價值的醫療決定。

桃園市民安診所醫師沈芝辰分享「1張決定書，為愛留下尊嚴」的暖心故事，74歲的劉女士因中風無法行走，且長期罹患糖尿病，日常生活起居需仰賴家人照顧，居家醫療團隊在到宅照護過程中，察覺家屬對未來醫療選擇存有憂慮，因此耐心說明預立醫療決定的意義。

過程中，劉女士談到擔心未來若病況惡化，不希望再承受過度的侵入性治療，也不希望因為醫療決定讓家人陷入兩難，所以決定透過預立醫療照護諮商，把自己的想法說清楚，後續家人尊重並支持她的選擇，完成預立醫療決定簽署。劉女士說，「這份決定不只是保留生命最後的尊嚴，也讓家人更理解我的心意，彼此之間多了一份安心與踏實。」

龍和診所醫師林元郁也分享1名患有三高及心臟病的長期臥床高齡個案，生活完全仰賴他人照顧，起初個案與家屬對於預立醫療決定並沒有太高意願，覺得相關議題遙遠又難以理解，經過醫師慢慢說明預立醫療目的，個案意識到提前完成預立醫療決定，不只是為自己，未來也可讓家人不必承受壓力。

