醫院評鑑延長6年一次 石崇良：如中榮重大疏失、病安疑慮將提前評鑑

台中榮總發生醫材商替病人手術事件，衛福部已針對院方涉及醫材商手術及病人安全進行了解及重新評鑑，而中榮重評一事，恰逢衛福部宣布醫院評鑑延至每六年一次，衛福部長石崇良表示，中榮發生重大醫療疏失，不在此限，只要發生重大病安事件，將即時追蹤輔導，並提前評鑑，因此，新制上路後，不見得每家醫院都是每六年評一次。

衛福部昨正式公告醫院評鑑從四年延長至六年，且擴及所有醫院。石崇良今參與「衛福部AI算力中心暨跨國聯邦學習平台啟動大會」會前受訪表示，醫院評鑑過去為四年一次，在新冠疫情期間受疫情影響，暫停評鑑，但負責評鑑的醫策會導入各種不同訪查，如強化專責病房、院內感控動線等，以輔導方式提升醫院能力，不同過去制式或大拜拜式的評鑑方式，讓院內感染大幅降低，因此醫院評鑑確實到了要改革的時候。

過往的醫院評鑑改革是為減少文書作業，避免制式評鑑，但做了這麼多年，很多是不斷地重複，醫院評鑑需持續改革。石崇良說，將評鑑延長為六年，並非這六年的期間什麼都不做，今年已準備好的醫院就會繼續評鑑，民國112年已完成評鑑的醫院，下一次評鑑就延至118年；評鑑內容也會著重在建立資訊系統、常態性監測指標等。

石崇良表示，這次評鑑制度改革，將過去兩、三天的評鑑時間，優化成日常品質監測，進一步減少文書作業及人力耗用。新制正式上路後，不見得所有醫院都是六年，其中也會根據監測指標啟動輔導，如果是表現好的醫院可維持六年評鑑一次，但若發生如台中榮總重大醫療疏失，將提前評鑑。

因此，近期已針對中榮進行重點評鑑，它不見得是全面性評鑑，但會針對有疑慮或涉及病人安全進行評鑑，因病人安全是醫療品質的基礎，醫院服務安全不可放鬆，如涉及病人安全一定會啟動即時追蹤輔導。因此，未來將會設計涉及重大事件、病人安全的即時追蹤輔導，另一種是不定時追蹤輔導，對象是表現稍微不如理想、有進步空間的醫院，並搭配評鑑效期延長，持續性監測。

至於，台中榮總重點評鑑何時啟動？石崇良說，醫事司已經安排評鑑委員，近期就會完成並對外說明。他說，其實在健保署長任內，已將健保相關監測指標納入醫院評鑑，這次將全面檢視相關指標一併納入。

另，攸關國人健康的「健康幣」政策，石崇良說，四月將對外公布，目前系統正積極進行，相關合作單位也積極洽商中，對外說明時會包含民眾及民間企業如何加入等措施。