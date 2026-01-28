豐原蛋雞場大量死亡檢驗結果出爐 盧秀燕：確認禽流感陽性

台中市豐原區1處蛋雞場近日傳出大量雞隻死亡，農業局昨獲報前往採樣送驗，稍早檢驗結果出爐，台中市長盧秀燕證實，檢驗結果是禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，包含案場消毒、人車管制與追蹤銷毀流出雞蛋，同時全面撲殺案場雞隻。

盧秀燕說，已經接獲通報，豐原該蛋雞場檢驗結果是禽流感陽性，市府立即成立前進指揮所，第一，對案場消毒，第二，案場所有工作人員、人車管制，第三，追蹤、下架、銷毀該案場流出雞蛋。此外因為已經證實是禽流感陽性，藥撲殺案場所有雞隻。

盧秀燕表示，現在是冬天，台灣冬天是禽流感好發季節，已經有數個縣市發生，台中市有171個養雞場，相關局處會全面訪查，避免傳染；另外豐原案場案發後沒有主動通報，市府會依照規定開罰。

農業局長李逸安表示，養雞業者違反動物傳染病防治法，市府將處以5萬到100萬元罰鍰，另外死亡雞隻依照規定要送化製場處理，業者違規部分會依照畜牧法裁罰；根據目前調查，業者自行撲殺或掩埋約1700隻雞隻，而雞場總數是約7000隻，明顯有不尋常大量死亡。

李逸安指出，農業局已經在調集人力與機具，並通知化製場準備，這1、2天就會進場撲殺；禽流感在台灣不算少見，蠻多縣市都有發生，台中前年就發生過禽流感，相關機制流程大家都有經驗。

衛生局長曾梓展表示，禽流感每年都會零星發生，傳播途徑可能是候鳥攜帶；豐原蛋雞場發生禽流感後，大家要提高警覺，基本上禽流感是家禽與家禽傳染，較少傳染給人類，但不能輕忽。

曾梓展說，該養雞場是蛋場，沒有出售雞肉，只賣蛋，食安處接獲通知後今天上午已經派員到場下架回收所有雞蛋，並追蹤列管；民眾之前如果有買到該案場的雞蛋，不清楚是否安全，最好的方式就是把蛋煮熟。