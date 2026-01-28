抓到了！肝癌患者便便「醋酸濃度」特別高 北榮：能補充益生菌助治療

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北榮總醫院醫學研究部部主任黃怡翔說，不同類型肝癌病人在接受免疫治療前，如體內有較高濃度醋酸，整體存活中位數可從11.3個月增加至25個月，高了2倍之多，治療期間腫瘤無惡化期，也從約4個增加至15個月，超過3倍之多。記者林琮恩／攝影
肝癌在我國十大癌症中排名第二，因罹病後症狀不明顯，不少人確診已晚期，目前健保僅給付一次免疫治療，但病人腫瘤反應率只有三成。台北榮總醫院研究發現，肝癌治療成效與腸道菌有關，分析脂肪肝及病毒性肝炎治病肝癌患者，都發現糞便中醋酸濃度高者，免疫治療成效較佳，除可用於預測療效，也能藉益生菌補充，提升治療效果。

台北榮總醫院醫學研究部部主任黃怡翔說，我國肝癌致病原因包括病毒性肝炎，如B、C肝，以及脂肪肝導致的肝炎，分析這兩類病人糞便，發現不同類型病人體內主要菌種不同，但共同代謝物為「乙酸」，即常見的醋酸，且對於免疫治療反應佳的病人，不論肝癌致病原因為何，糞便內醋酸濃度菌較高，可用於評估病人是否適用免疫治療。

免疫治療已成為晚期肝癌主流治療方式。黃怡翔說，免疫治療用於治療晚期肝癌患者，雖可將病人存活率從標靶治療不到1年的存活時間，延長到超過2年，但腫瘤反應率，即腫瘤雖小的比率，僅約30%，關鍵問題是尚無有效的臨床標記，可預測病人使用免疫治療後的成效，尤其現行健保給付，只給付終身一次免疫治療，檢測糞便中的醋酸，可幫助臨床決策，提升病人治療成效。

病毒性肝炎在國內肝癌病人致病原因佔比下降，脂肪肝導致的肝癌將成為主流肝癌致病原因。黃怡翔說，研究團隊分析不同類型病人糞便，發現脂肪肝相關肝癌病人，免疫治療療效持久者，腸道菌叢以地中海桿菌為主，且糞便中醋酸濃度高；病毒性肝炎致病肝癌患者，免疫治療療效較佳者，腸道菌叢以雙歧桿菌為主，即俗稱的比非德氏菌，且病人糞便醋酸濃度同樣較高。

研究團隊發現，益生菌在腸道中代謝產生醋酸，經由腸道血流回流至肝臟，可調控肝臟微環境，改善免疫細胞功能反應，提升治療效果。黃怡翔強調，益生菌並非直接用來治療肝癌，僅能提升治療效果，民眾如罹患肝癌，仍應積極就醫，與醫師討論合適治療方式。

黃怡翔說，不同類型肝癌病人在接受免疫治療前，如體內有較高濃度醋酸，整體存活中位數可從11.3個月增加至25個月，高了2倍之多，治療期間腫瘤無惡化期，也從約4個增加至15個月，超過3倍之多，為提升免疫治療成效，臨床上可開發益生菌補充治療，民眾若要購買市售益生菌補充，也並非任何產品都可以，應鎖定雙歧桿菌菌種的益生菌。

