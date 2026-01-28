影／交通事故受害者家屬提四大改革訴求 呼籲提高強制險給付

時代力量與多起重大交通事故家屬及代表組成的「交通事故受害者權益推動小組」今天舉行記者會，提出四大改革訴求，除了要求修正已經13年沒調整的強制險給付標準，將理賠上限提高至500萬元，並撥用交通罰鍰挹注外，更主張實施「保費與違規記點勾稽」，以差別費率嚇阻危險駕駛。同時呼籲修正《公路法》強制運輸業者投保足額第三人責任險以防風險轉嫁，並促請國家主導建立完善的長期照護與生活扶助機制，全方位接住受害者及其家屬。

虛擬貨幣分析師陳梅慧於前年底車禍不幸離世，引起社會高度關注。她的前夫、同時也與她育有兩個孩子的時代力量秘書長林邑軒表示，今天與一群「因不幸而相聚」的夥伴站出來，是為了替每年3000個交通事故受難家庭發出卑微請求，呼籲社會正視落後的強制險補償制度，提供破碎家庭最起碼的扶助，讓梅慧生前對抗不公的精神延續。

林邑軒強調大家集結於此並非為了已過去的個人案件，而是為了未來潛在的受害家庭，呼籲社會正視落後的強制險補償制度。他指出三十多年前由柯媽媽推動的強制險，理賠額度至今仍停留在200萬元早已遠落後於物價水準，導致許多失去經濟支柱的家庭在悲慟之餘，仍須面臨朝不保夕的生活困境。林邑軒表示雖然終極目標是交通零死亡，但在那一天到來前，政府應優先建立保護網，聽見受害者的故事並轉化為改革動力，全方位接住每一個破碎家庭。