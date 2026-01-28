影／交通事故受害者家屬提四大改革訴求 呼籲提高強制險給付
時代力量與多起重大交通事故家屬及代表組成的「交通事故受害者權益推動小組」今天舉行記者會，提出四大改革訴求，除了要求修正已經13年沒調整的強制險給付標準，將理賠上限提高至500萬元，並撥用交通罰鍰挹注外，更主張實施「保費與違規記點勾稽」，以差別費率嚇阻危險駕駛。同時呼籲修正《公路法》強制運輸業者投保足額第三人責任險以防風險轉嫁，並促請國家主導建立完善的長期照護與生活扶助機制，全方位接住受害者及其家屬。
虛擬貨幣分析師陳梅慧於前年底車禍不幸離世，引起社會高度關注。她的前夫、同時也與她育有兩個孩子的時代力量秘書長林邑軒表示，今天與一群「因不幸而相聚」的夥伴站出來，是為了替每年3000個交通事故受難家庭發出卑微請求，呼籲社會正視落後的強制險補償制度，提供破碎家庭最起碼的扶助，讓梅慧生前對抗不公的精神延續。
林邑軒強調大家集結於此並非為了已過去的個人案件，而是為了未來潛在的受害家庭，呼籲社會正視落後的強制險補償制度。他指出三十多年前由柯媽媽推動的強制險，理賠額度至今仍停留在200萬元早已遠落後於物價水準，導致許多失去經濟支柱的家庭在悲慟之餘，仍須面臨朝不保夕的生活困境。林邑軒表示雖然終極目標是交通零死亡，但在那一天到來前，政府應優先建立保護網，聽見受害者的故事並轉化為改革動力，全方位接住每一個破碎家庭。
2023年6月新北市中和計程車事故受害者家屬蔡明舉今天出席記者會沉痛發聲，回憶原本平凡的早晨，妻子走在斑馬線上，卻因計程車冒失右轉而天人永隔，感嘆「她出門上班卻再也回不了家」。蔡明舉直言這場悲劇的兇手不只是那輛車，更是殘破的考照制度與充滿陷阱的道路設計，寬鬆標準讓不適任駕駛握上方向盤，將風險轉嫁給無辜行人，是制度縱容下的必然。蔡明舉指出現行司法與調解體系令人絕望，許多職業駕駛身處經濟弱勢，家屬在調解庭面對肇事者的窘迫，最終往往只能在絕望中妥協，體認到人命尊嚴在制度下竟如此廉價。呼籲政府應立即改革，提高強制險並推動保費與違規連動機制，不讓受害者在經濟廢墟中掙扎。蔡明舉強調，這是作為丈夫能做的最後一件事，希望能以這份有價值的犧牲接住破碎家庭，早日實現行人零死亡的願景。
