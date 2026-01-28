快訊

豐原蛋雞場大量死亡檢驗結果出爐 盧秀燕：確認禽流感陽性

別再堅持拿衣服出去曬了！家事達人教3技巧「年省下200小時」不看天氣臉色

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／交通事故受害者家屬提四大改革訴求 呼籲提高強制險給付

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
時代力量與多起重大交通事故家屬及代表組成的「交通事故受害者權益推動小組」今天舉行記者會，提出四大改革訴求。記者邱德祥／攝影
時代力量與多起重大交通事故家屬及代表組成的「交通事故受害者權益推動小組」今天舉行記者會，提出四大改革訴求。記者邱德祥／攝影

時代力量與多起重大交通事故家屬及代表組成的「交通事故受害者權益推動小組」今天舉行記者會，提出四大改革訴求，除了要求修正已經13年沒調整的強制險給付標準，將理賠上限提高至500萬元，並撥用交通罰鍰挹注外，更主張實施「保費與違規記點勾稽」，以差別費率嚇阻危險駕駛。同時呼籲修正《公路法》強制運輸業者投保足額第三人責任險以防風險轉嫁，並促請國家主導建立完善的長期照護與生活扶助機制，全方位接住受害者及其家屬。

虛擬貨幣分析師陳梅慧於前年底車禍不幸離世，引起社會高度關注。她的前夫、同時也與她育有兩個孩子的時代力量秘書長林邑軒表示，今天與一群「因不幸而相聚」的夥伴站出來，是為了替每年3000個交通事故受難家庭發出卑微請求，呼籲社會正視落後的強制險補償制度，提供破碎家庭最起碼的扶助，讓梅慧生前對抗不公的精神延續。

林邑軒強調大家集結於此並非為了已過去的個人案件，而是為了未來潛在的受害家庭，呼籲社會正視落後的強制險補償制度。他指出三十多年前由柯媽媽推動的強制險，理賠額度至今仍停留在200萬元早已遠落後於物價水準，導致許多失去經濟支柱的家庭在悲慟之餘，仍須面臨朝不保夕的生活困境。林邑軒表示雖然終極目標是交通零死亡，但在那一天到來前，政府應優先建立保護網，聽見受害者的故事並轉化為改革動力，全方位接住每一個破碎家庭。

2023年6月新北市中和計程車事故受害者家屬蔡明舉今天出席記者會沉痛發聲，回憶原本平凡的早晨，妻子走在斑馬線上，卻因計程車冒失右轉而天人永隔，感嘆「她出門上班卻再也回不了家」。蔡明舉直言這場悲劇的兇手不只是那輛車，更是殘破的考照制度與充滿陷阱的道路設計，寬鬆標準讓不適任駕駛握上方向盤，將風險轉嫁給無辜行人，是制度縱容下的必然。蔡明舉指出現行司法與調解體系令人絕望，許多職業駕駛身處經濟弱勢，家屬在調解庭面對肇事者的窘迫，最終往往只能在絕望中妥協，體認到人命尊嚴在制度下竟如此廉價。呼籲政府應立即改革，提高強制險並推動保費與違規連動機制，不讓受害者在經濟廢墟中掙扎。蔡明舉強調，這是作為丈夫能做的最後一件事，希望能以這份有價值的犧牲接住破碎家庭，早日實現行人零死亡的願景。

2023年6月新北市中和計程車事故受害者家圖蔡明舉（右二）今天出席記者會沉痛發聲，殘破的考照制度與充滿陷阱的道路設計，寬鬆標準讓不適任駕駛握上方向盤，將風險轉嫁給無辜行人，是制度縱容下的必然。記者邱德祥／攝影
2023年6月新北市中和計程車事故受害者家圖蔡明舉（右二）今天出席記者會沉痛發聲，殘破的考照制度與充滿陷阱的道路設計，寬鬆標準讓不適任駕駛握上方向盤，將風險轉嫁給無辜行人，是制度縱容下的必然。記者邱德祥／攝影

交通事故 受害者 時代力量

延伸閱讀

影／北市東區不滿計程車拒載 兄弟拖出司機痛毆後被逮

小黨結盟台灣前進陣線年底選舉插旗嘉市 議員選舉推2人東區是她

遭運將丟包快速道路慘遭4車輾死今解剖 替代役家屬殯儀館痛哭

超商1張紙成救星！印尼男手機掉計程車上急壞 大園警神速尋獲

相關新聞

冬天手腳冰冷不一定是「天氣」害的 中醫師指出關鍵原因

氣溫屢創低，不少民眾反應即使穿得再暖，仍出現手腳冰冷、畏寒等不適感受。中醫師楊雅心說，手腳冰冷不單是氣溫下降所致，關鍵多...

豐原蛋雞場爆雞隻大量死亡 中市農業局證實：有禽流感症狀

台中市豐原區1處蛋雞場近日傳出大量雞隻死亡，農業局昨獲報前往採樣送驗，並啟動移動管制。農業局長李逸安今天表示，死亡雞隻的...

影／合歡山一早全白了…雪霰飄整夜成銀白世界 積雪1.5公分

受到東北季風影響，加上華南雲雨區東移帶來水氣，合歡山地區今凌晨先是出現冰霰夾雪，之後再轉為降雪，但至今清晨，降雪已停止，...

這個部首很常見但大多不會念 台灣人講「寶蓋頭」秒懂

「宀」部現在還有人會講「寶蓋頭」嗎？Threads網友表示，小孩問他宀部下面再一個奇怎麼念，他看了一下回答「寄」，但心裡...

長者、幼童大敵！過年吃年糕湯圓小心噎住 專家教急救法：先聽聲音

農曆春節將至，家家戶戶準備湯圓、年糕、麻糬等應景美食，但消防人員提醒，這些「黏性食物」對長者與幼童而言，卻可能成為致命陷阱。臉書粉專「消防神主牌」近日發文示警，呼籲民眾提高警覺，並學會哈姆立克急救法，以免憾事發生。

健康主題館／春節何處買藥 上網查、電話確認

春節9天連假將至，因應民眾南來北往，天氣變化大，感冒身體不適的人增加，有用藥需求時，往往遇到「不知道哪裡藥局有開」困境。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。