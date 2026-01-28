冬天手腳冰冷不一定是「天氣」害的 中醫師指出關鍵原因

快訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
氣溫屢創低，不少民眾反應即使穿得再暖，仍出現手腳冰冷、畏寒等不適感受。示意圖。圖／AI生成
氣溫屢創低，不少民眾反應即使穿得再暖，仍出現手腳冰冷、畏寒等不適感受。中醫師楊雅心說，手腳冰冷不單是氣溫下降所致，關鍵多與「陽氣不足」或「氣血運行不暢」有關，人體就像一套供暖系統，陽氣猶如鍋爐的火力，氣血則像輸送暖流的管線；當火力不足，或管線阻塞，溫熱能量無法順利送達末梢，就容易出現手腳冰冷的情況。

楊雅心於臨床觀察發現，手腳冰冷的民眾，常可分為以下三種類型：

一、虛寒怕冷型

這類民眾普遍畏寒、手腳冰冷，臉色偏白，腸胃功能較弱，容易腹瀉或經痛，屬於陽氣不足體質

二、氣血兩虛型

除怕冷外，還常伴隨疲倦、頭暈、心悸、睡眠品質不佳等問題，多見於長期熬夜、壓力大或過度勞累者。

三、鬱火上炎型

表現為手腳冰冷，但身體卻覺得燥熱，可能合併口乾、口臭、便秘等症狀。這類體質並非單純虛寒，若貿然進行溫補，反而可能加重內熱不適，應先由中醫師評估調理方向。

楊雅心說，針對不同體質，建議可適度透過溫熱茶飲輔助調理。虛寒怕冷型民眾，可選擇「黑糖薑棗茶」，以生薑、紅棗搭配黑糖煮飲，具有溫中散寒、提振陽氣的效果，尤其適合易腹瀉或經痛者。飲用時間以早上至中午為佳，順應白天陽氣生發。

若屬氣血兩虛型，則可考慮「桂圓紅棗枸杞茶」，透過桂圓、紅棗與枸杞補氣養血、安神滋補，較適合長期疲勞、熬夜族群。不過，體質偏熱、正值感冒發炎或口乾舌燥者，應避免飲用。

楊雅心提醒，暖身茶飲並非人人適合，飲用時應留意三大原則。首先，避免空腹大量飲用，尤其薑茶刺激性較高，腸胃功能較弱或有胃食道逆流者，建議飯後少量飲用。其次，含黑糖、桂圓等成分的茶飲甜度較高，睡前飲用可能增加身體負擔或導致夜尿，應避免臨睡前飲用。

最重要的是，飲用前需先判斷自身體質，特別是「手腳冰冷但身體燥熱」的鬱火型體質，若未經評估就進行溫補，恐適得其反。冬季透過溫熱飲食調理，可作為日常保健的一環，但並非治療手段。若手腳冰冷情況持續，或合併其他不適症狀，仍應就醫評估。

