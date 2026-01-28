驚！7旬翁左耳突斷訊竟是「耳中風」 醫曝「這3大徵兆」速就醫

73歲王姓男子日前因左耳突然聽不清楚，伴隨耳鳴與耳悶感，赴台中長安醫院耳鼻喉科就診。經醫師林甫禎檢查，診斷為突發性感音神經性聽損（俗稱突發性耳聾或耳中風），所幸王男在發病48小時內即接受高劑量口服類固醇治療，一周後聽力幾乎完全恢復，並持續門診追蹤中。

林甫禎呼籲，若出現單側聽力突然下降、耳鳴、眩暈或非感冒引起的耳悶感，應立即就醫，不可輕忽或自行判斷為耳垢堆積或過度疲勞而延誤診治。日常預防則包括規律作息、控制三高、避免長時間暴露於高噪音環境及紓解壓力。聽力異常絕非小事，及早發現與治療，是守住聽覺健康的關鍵。

林甫禎說明，耳中風是指72小時內，聽力在連續3個頻率喪失超過30分貝，多數為單側發生，臨床上屬於耳鼻喉科急症之一。常見症狀包括突然的單側聽力下降、耳鳴、耳悶，部分伴隨頭暈或平衡不穩。病因多半不明，可能與內耳血管循環障礙、病毒感染、自體免疫反應、壓力過大或季節性氣溫變化等因素有關。

林甫禎指出，王男左耳初檢時需高達85分貝才聽得到，相當於都市交通聲或工廠施工的音量。經聽力與耳壓測試後，確認耳朵沒有積水，診斷為突發性耳聾。考量王先生沒有糖尿病、高血壓等慢性病史，採用口服高劑量類固醇治療，並搭配循環改善劑及維他命。一周後，王男左耳聽力已恢復到與右耳相近的水平，耳鳴也明顯改善。

根據研究統計，耳中風的治療效果與就醫速度高度相關，症狀出現後7天內是黃金治療期，越早介入，聽力恢復的機率越高，若能在3天（72小時）內介入效果更佳。若延誤治療，恐導致永久性聽力損失或長期耳鳴，嚴重影響生活品質。