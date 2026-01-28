快訊

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

聽新聞
0:00 / 0:00

驚！7旬翁左耳突斷訊竟是「耳中風」 醫曝「這3大徵兆」速就醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師林甫禎呼籲，若出現單側聽力突然下降、耳鳴、眩暈或非感冒引起的耳悶感，應立即就醫。圖／長安醫院提供
醫師林甫禎呼籲，若出現單側聽力突然下降、耳鳴、眩暈或非感冒引起的耳悶感，應立即就醫。圖／長安醫院提供

73歲王姓男子日前因左耳突然聽不清楚，伴隨耳鳴與耳悶感，赴台中長安醫院耳鼻喉科就診。經醫師林甫禎檢查，診斷為突發性感音神經性聽損（俗稱突發性耳聾或耳中風），所幸王男在發病48小時內即接受高劑量口服類固醇治療，一周後聽力幾乎完全恢復，並持續門診追蹤中。

林甫禎呼籲，若出現單側聽力突然下降、耳鳴、眩暈或非感冒引起的耳悶感，應立即就醫，不可輕忽或自行判斷為耳垢堆積或過度疲勞而延誤診治。日常預防則包括規律作息、控制三高、避免長時間暴露於高噪音環境及紓解壓力。聽力異常絕非小事，及早發現與治療，是守住聽覺健康的關鍵。

林甫禎說明，耳中風是指72小時內，聽力在連續3個頻率喪失超過30分貝，多數為單側發生，臨床上屬於耳鼻喉科急症之一。常見症狀包括突然的單側聽力下降、耳鳴、耳悶，部分伴隨頭暈或平衡不穩。病因多半不明，可能與內耳血管循環障礙、病毒感染、自體免疫反應、壓力過大或季節性氣溫變化等因素有關。

林甫禎指出，王男左耳初檢時需高達85分貝才聽得到，相當於都市交通聲或工廠施工的音量。經聽力與耳壓測試後，確認耳朵沒有積水，診斷為突發性耳聾。考量王先生沒有糖尿病、高血壓等慢性病史，採用口服高劑量類固醇治療，並搭配循環改善劑及維他命。一周後，王男左耳聽力已恢復到與右耳相近的水平，耳鳴也明顯改善。

根據研究統計，耳中風的治療效果與就醫速度高度相關，症狀出現後7天內是黃金治療期，越早介入，聽力恢復的機率越高，若能在3天（72小時）內介入效果更佳。若延誤治療，恐導致永久性聽力損失或長期耳鳴，嚴重影響生活品質。

中風 類固醇 壓力

延伸閱讀

7年後重逢！李聖經「再遇舊愛室友」蔡鍾協直接淪陷 長腿CP雙向救贖甜到犯規

天冷血管收縮恐釀「耳中風」！醫：單側聽力下降、耳鳴都是警訊

2025高三生TOEIC成績統計公布 頂標871分、均標655分

輕忽中耳炎釀悲劇 併發膽脂瘤致聽力與顏面神經損傷

相關新聞

冬天手腳冰冷不一定是「天氣」害的 中醫師指出關鍵原因

氣溫屢創低，不少民眾反應即使穿得再暖，仍出現手腳冰冷、畏寒等不適感受。中醫師楊雅心說，手腳冰冷不單是氣溫下降所致，關鍵多...

豐原蛋雞場爆雞隻大量死亡 中市農業局證實：有禽流感症狀

台中市豐原區1處蛋雞場近日傳出大量雞隻死亡，農業局昨獲報前往採樣送驗，並啟動移動管制。農業局長李逸安今天表示，死亡雞隻的...

影／合歡山一早全白了…雪霰飄整夜成銀白世界 積雪1.5公分

受到東北季風影響，加上華南雲雨區東移帶來水氣，合歡山地區今凌晨先是出現冰霰夾雪，之後再轉為降雪，但至今清晨，降雪已停止，...

這個部首很常見但大多不會念 台灣人講「寶蓋頭」秒懂

「宀」部現在還有人會講「寶蓋頭」嗎？Threads網友表示，小孩問他宀部下面再一個奇怎麼念，他看了一下回答「寄」，但心裡...

長者、幼童大敵！過年吃年糕湯圓小心噎住 專家教急救法：先聽聲音

農曆春節將至，家家戶戶準備湯圓、年糕、麻糬等應景美食，但消防人員提醒，這些「黏性食物」對長者與幼童而言，卻可能成為致命陷阱。臉書粉專「消防神主牌」近日發文示警，呼籲民眾提高警覺，並學會哈姆立克急救法，以免憾事發生。

健康主題館／春節何處買藥 上網查、電話確認

春節9天連假將至，因應民眾南來北往，天氣變化大，感冒身體不適的人增加，有用藥需求時，往往遇到「不知道哪裡藥局有開」困境。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。