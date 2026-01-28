春節9天連假將至 台東本島訂房穩、離島受天候影響偏冷

農曆春節9天連假即將到來，台東縣旅宿市場呈現本島與離島「冷熱有別」的情況。業者指出，目前台東本島訂房率約6至7成，住房需求集中在初二至初四，整體表現與往年春節相當；相較之下，綠島與蘭嶼因東北季風影響，海象不穩，向來是觀光淡季，今年春節訂房狀況依舊偏低。

台東跨年帶動市區旅宿訂房率衝破9成，但春節檔期熱度明顯回歸平穩。旅人驛站旅宿連鎖董事執行長高泉傑表示，今年春節住房仍集中於初二至初四，平均約6至7成，其餘天數多落在5成以下，尚未出現爆量情形。

他坦言，近年出國旅遊風氣盛行，加上散客多傾向臨時訂房，不少旅客會等到出發前一、兩天才決定行程，業者對後續訂房走勢仍抱持觀望態度。

地方民宿業者同樣感受到變化。市區一名民宿經營者指出，今年春節詢問度不算低，但實際下訂速度偏慢，旅客多半等到假期與交通安排確定後才會訂房，「現在比較像是靠連假前幾天的臨時客來補房」。

離島方面，天候仍是最大不確定因素。觀光協會理事長、凱旋飯店集團董事長李數奼表示，旗下位於綠島的飯店目前訂房率仍不到1成，台東市區平均約6至7成，期待隨著春節期間活動與景點陸續推出，能帶動臨時訂房，將整體住房率拉升至8成左右。