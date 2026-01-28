高山普遍下雪了 今晚到明晨1原因全台急凍…明回暖後周日又變天

今天受到東北季風的影響，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，北台灣地區整天感受比較偏涼冷，中部地區和花東地區整天感受偏涼，南部地區白天溫度回升可以到26度，感受上偏溫暖。這波東北季風明天開始會逐漸減弱，還是要注意今天晚上到明天清晨這段期間，受夜間輻射冷卻效應的影響，西半部地區夜晚清晨感受會比較偏冷，新竹以南到嘉義地區、金門可能會出現接近10度左右低溫，注意氣象署發布低溫特報情況。

明天白天氣溫回升之後，會感受到日夜溫差偏大的情形，林秉煜表示，這波溫度的回升會一直持續到周五、周六。周日因為北邊又有鋒面開始南下，東北季風逐漸增強，天氣可能會有明顯變化，包含迎風面北部和東半部地區，逐漸轉為有一些局部下雨的情況，中部山區注意可能會有中層雲系進來，周六、周日開始有零星降雨機率。

林秉煜表示，這波東北季風預估可能持續至下周一，低溫可以來到14至15度左右，接近大陸冷氣團的強度，氣象署會持續觀察這波冷空氣的強度。

目前天氣，他說，台灣附近雲量相對比較偏多，昨晚到今天清晨影響台灣地區下雨已經移動到台灣的東方了，目前在中南部地區雖然雲量多點，但是可以看到陽光，溫度會稍微回升。近期要注意華南的雲系相對比較多，可能2至3天就移出來影響到台灣，可能造成中層雲量相對偏多，有時可能在山區，或雲系比較多，'水氣比較多的時候，包含在中南部地區也會有下雨情形。

今天的天氣，林秉煜表示，桃園以北、東半部地區有零星飄雨情況，整體降雨已經逐漸緩和。今天只有迎風面基隆北海岸、東半部地區有局部零星降雨，高溫都可以來到16至18度，中台灣和花東地區來到20至23度，南部地區26度，離島地區13至18度，感受還是一整天偏涼冷。

降雨趨勢，林秉煜說，明天水氣進一步減少，只有在東半部地區、基隆北海岸有零星降雨。周五可能有偏南邊水氣上來，造成雲量中南部偏多，白天高溫會比周四略為偏低一些而已。

林秉煜表示，周六北邊開始有鋒面通過，東北季風增強，天氣開始逐漸轉變。轉變過程之前可能感受還是偏溫暖天氣，但是鋒面通過之後，東北季風南下，天氣為雲多、下雨情況，高溫開始會逐漸下降。也開始會有下雨情況，預估北台灣、東台灣地區下雨機率相對偏高，中台灣地區逐漸轉為零星降雨的情形發生。

周日至下周一，因為受到東北季風影響，華南有些雲系移出來，下雨機率相對偏高。林秉煜表示，尤其周日下雨範圍也比較偏廣，下周一下雨範圍會進一步縮小，不過比較明顯要等到下周二之後，整體的水氣明顯減少的情況。

未來1周溫度趨勢，林秉煜表示，今天一整天受到東北季風影響，今晚到明天清晨各地溫度相對比較偏低，來到12至16度左右，尤其竹苗到嘉義、金門可能有接近10度左右的低溫。白天之後溫度明顯回升，要注意日夜溫差比較大情形。溫度比較溫暖，會維持到周五、周六，有明顯變化是周日之後，北台灣溫度明顯下降，中南部也會有略為下降的感受。周日至下周二這波低溫接近14至16度左右，大概是屬於東北季風至大陸冷氣團的強度。