豐原蛋雞場爆雞隻大量死亡 中市農業局證實：有禽流感症狀

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市農業局長李逸安證實，豐原大量死亡雞隻的蛋雞場，死雞的確有禽流感症狀，若檢驗確定陽性，將全場撲殺。記者陳敬丰／攝影
台中市農業局長李逸安證實，豐原大量死亡雞隻的蛋雞場，死雞的確有禽流感症狀，若檢驗確定陽性，將全場撲殺。記者陳敬丰／攝影

台中市豐原區1處蛋雞場近日傳出大量雞隻死亡，農業局昨獲報前往採樣送驗，並啟動移動管制。農業局長李逸安今天表示，死亡雞隻的確有禽流感症狀，現場已經消毒，檢驗結果這1、2天就會出爐，若確定是禽流感陽性，將全場撲殺。

李逸安今天上午受訪表示，該養雞場是蛋雞養雞場，動保處人員昨天到現場檢視，死亡雞隻出現類似禽流感症狀，有呼吸道疾病與窘迫狀況，同仁高度懷疑，馬上採檢，送到農業部獸醫研究所檢驗，也現場消毒，若檢驗結果確定是禽流感陽性，會全場撲殺，該場雞隻約7000隻左右。

李逸安指出，禽流感是冬季好發疾病，不光是案場可能有類似狀況，全國其他地區也有，市府採取標準作業流程，發現先送驗，驗出陽性再整場撲殺。現場有大量死亡雞隻，市府會按照疫調結果追究飼主責任，若有隱匿不實、沒有及時通報等狀況，可依違反動物傳染病防治法，處以5萬到100萬元罰鍰。

李逸安補充，該養雞場販售到市面的雞蛋，農業局已經和衛生局橫向聯繫，會採取之前芬普尼毒雞蛋的作法，追蹤源頭管理以利後續管制。

