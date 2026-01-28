快訊

10:17雲林古坑鄉規模3.0淺層地震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
01/28-10:17雲林縣古坑鄉發生規模3.0有感地震
01/28-10:17雲林縣古坑鄉發生規模3.0有感地震

2026年1月28日上午10時17分32秒，雲林古坑鄉附近發生一場規模3.0的淺層地震。此次地震震源深度約5公里，震央位於雲林縣政府東南方約11.1公里，屬於極淺層地震，搖晃感主要集中在雲林縣古坑鄉與周邊區域。根據中央氣象署資料，本次地震的最大震度為2級，顯示多數人在靜止時可感受到明顯搖晃，電燈及懸掛物亦有輕微晃動。

最大震度2級地區:雲林縣

在震度2級的地區如雲林縣古坑鄉及斗六市，大部分人能感受到輕微搖晃，室內的電燈和懸掛物輕微搖擺。此等震度尚屬輕震範圍，通常不會引發建築物損壞或財產受損，民眾可維持正常活動，但亦提醒社區居民保持防震意識。

最大震度1級地區:嘉義縣

嘉義縣部分地區觀測到震度1級的微震，僅在靜止時會感受到微小搖晃，一般不會對生活造成干擾。

由於本次地震震度均未達3級以上，暫無需啟動震後應急措施，但仍建議民眾注意家中各類家具和懸掛物的固定，保持防震準備。地震發生時，室內應依循「趴下、掩護、穩住」原則避難，室外則避免靠近易掉落物體，確保自身安全。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 雲林 古坑

