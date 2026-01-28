聽新聞
0:00 / 0:00
明天擺脫東北季風！周六晚鋒面後再有冷空氣 強度上看冷氣團
今天東北季風持續吹拂，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天逐漸減弱，下一次天氣變化，預計是周六夜晚，一道鋒面通過，北部、東部有下雨機會；中部、南部位於鋒面尾巴，雲多偶飄雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面通過後，另一股冷空氣南下，強度預估東北季風至大陸冷氣團之間。未來1周大多是東北季風環境，暫無強冷空氣影響的訊號，但天氣變化節奏相當快，要多注意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言