明天擺脫東北季風！周六晚鋒面後再有冷空氣 強度上看冷氣團

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下一次天氣變化，預計是周六夜晚，一道鋒面通過，北部、東部有下雨機會。本報資料照片
下一次天氣變化，預計是周六夜晚，一道鋒面通過，北部、東部有下雨機會。本報資料照片

今天東北季風持續吹拂，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天逐漸減弱，下一次天氣變化，預計是周六夜晚，一道鋒面通過，北部、東部有下雨機會；中部、南部位於鋒面尾巴，雲多偶飄雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠鋒面通過後，󠀠另一股冷空氣南下，󠀠強度預估東北季風至大陸冷氣團之間。未來1周大多是東北季風環境，󠀠暫無強冷空氣影響的訊號，󠀠但天氣變化節奏相當快，󠀠要多注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 鋒面

相關新聞

冬天手腳冰冷不一定是「天氣」害的 中醫師指出關鍵原因

氣溫屢創低，不少民眾反應即使穿得再暖，仍出現手腳冰冷、畏寒等不適感受。中醫師楊雅心說，手腳冰冷不單是氣溫下降所致，關鍵多...

豐原蛋雞場爆雞隻大量死亡 中市農業局證實：有禽流感症狀

台中市豐原區1處蛋雞場近日傳出大量雞隻死亡，農業局昨獲報前往採樣送驗，並啟動移動管制。農業局長李逸安今天表示，死亡雞隻的...

影／合歡山一早全白了…雪霰飄整夜成銀白世界 積雪1.5公分

受到東北季風影響，加上華南雲雨區東移帶來水氣，合歡山地區今凌晨先是出現冰霰夾雪，之後再轉為降雪，但至今清晨，降雪已停止，...

這個部首很常見但大多不會念 台灣人講「寶蓋頭」秒懂

「宀」部現在還有人會講「寶蓋頭」嗎？Threads網友表示，小孩問他宀部下面再一個奇怎麼念，他看了一下回答「寄」，但心裡...

長者、幼童大敵！過年吃年糕湯圓小心噎住 專家教急救法：先聽聲音

農曆春節將至，家家戶戶準備湯圓、年糕、麻糬等應景美食，但消防人員提醒，這些「黏性食物」對長者與幼童而言，卻可能成為致命陷阱。臉書粉專「消防神主牌」近日發文示警，呼籲民眾提高警覺，並學會哈姆立克急救法，以免憾事發生。

健康主題館／春節何處買藥 上網查、電話確認

春節9天連假將至，因應民眾南來北往，天氣變化大，感冒身體不適的人增加，有用藥需求時，往往遇到「不知道哪裡藥局有開」困境。...

