這個部首很常見但大多不會念 台灣人講「寶蓋頭」秒懂

「宀」部現在還有人會講「寶蓋頭」嗎？Threads網友表示，小孩問他宀部下面再一個奇怎麼念，他看了一下回答「寄」，但心裡想的是寶蓋頭下面一個奇，差點脫口而出，好奇有沒有人也都講「寶蓋頭」。其他網友表示，他講正確讀音，但沒人聽懂他講什麼，也有人將「宀」說是「帽子」，「我也是講寶蓋頭」、「我還真的不會念」。

根據教育部國語辭典，宀的注音「ㄇㄧㄢˊ」，漢語拼音mián。意思是古代一種四面有牆，上有覆蓋，內有堂有室的深屋。《說文解字．宀部》：「宀，交覆深屋也。」清．段玉裁．注：「古者屋四注，東西與南北，皆交覆也，有堂有屋，是為深屋」。214個部首之一。

其他網友表示，「我講上面一個ㄇㄧㄢˊ部，沒人知道」、「跟著小孩學部首，才知道要講ㄇㄧㄢˊ部」。不少人也講「寶蓋頭」，「我會啊，從小聽到大」、「民國88表示直到現在都這樣念」、「我（民國93年）都說寶字頭，如果聽不懂就會多一句寶貝的寶的部首，再加上手寫」、「广注音ㄧㄢˇ，這個我也記不住」。