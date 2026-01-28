影／合歡山一早全白了…雪霰飄整夜成銀白世界 積雪1.5公分

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山地區今凌晨起斷續降下冰霰及雪，今清晨降雪雖已停止，可積雪約1.5公分，但隨白天氣溫回升，有融化現象。圖／林保署南投分署提供
合歡山地區今凌晨起斷續降下冰霰及雪，今清晨降雪雖已停止，可積雪約1.5公分，但隨白天氣溫回升，有融化現象。圖／林保署南投分署提供

受到東北季風影響，加上華南雲雨區東移帶來水氣，合歡山地區今凌晨先是出現冰霰夾雪，之後再轉為降雪，但至今清晨，降雪已停止，目前積雪約1.5公分。林保署南投分署表示，已漸回溫有融雪現象；公路局則提醒，開車上山限掛雪鍊。

中央氣象署指出，昨今兩天受到東北季風影響，再加上華南雲雨區東移，水氣比較多，各地降雨機率比較高，3000公尺以上高山若低溫與水氣條件配合，有降雪機率，但隨今天白天起華南雲雨區遠離，白天起轉乾，降雪機率也明顯降低。

合歡山地區昨晚先是開始下雨，直至今天凌晨出現冰霰夾雪，之後轉為降雪，且持續至今天凌晨，白色雪花再次覆蓋地面和山頭，當地松雪樓、武嶺、昆陽等地有成了銀白世界，雪迷興奮，開心直呼「今年合歡山下雪頻率真高」。

林業保育署南投分署表示，由於今天凌晨斷續降下冰霰及飄夾雪花，但降雪量不大，因此目前僅積雪約1.5公分，加上剷雪車一大早就出門作業，且早上氣溫逐漸回暖，松雪樓目前溫度1度，所以已有融化現象。

公路局則表示，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段昨晚實施預警性封閉路段，今天上午7時解除恢復交通，但台14甲線25.8K鳶峰至41.5K大禹嶺路段部分路面結冰積雪未融，限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

