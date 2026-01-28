半夜到今晨雨勢驚人像「春雨」 合歡山武嶺降雪量明顯

昨晚至今天清晨北台灣部分地區有較大雨勢發生，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，不像是冬天綿綿細雨，雨滴比較大，比較像是春雨的感覺，降雨範圍也往南擴大到中部地區。在水氣較多又伴隨中層冷空氣移入的情況下，中北部高山地區昨晚到今晨應該有出現一些冰霰或雪的情況，從合歡山武嶺今晨的即時影像，看起來降雪量還頗為明顯。

不過，吳聖宇表示，這次底層的冷空氣南下的幅度沒有之前大陸冷氣團來得大，台北站昨天下午到傍晚明顯降溫後，一直維持在15至16度之間小幅度震盪，今天清晨前最低降到15.3度，相對濕度則是從超過90%降到80至90%之間，雖然冷平流昨晚到今天清晨有逐漸增強趨勢，但是強度應該跟大陸冷氣團仍有一段差距，大致為東北季風等級。

他預估今天中層短波槽很快經過台灣附近繼續向東移動，槽前水氣較多的區域也逐漸離開，轉為槽後西風高壓脊以及較乾的空氣要開始移入，清晨過後到目前，降雨區域縮減到迎風面大台北、宜蘭一帶，其他地方降雨大致都已經停下來，轉為多雲到陰的天氣型態。

今天白天迎風面的大台北、宜蘭甚至花東地區有些短暫陣雨機會，吳聖宇表示，降雨型態恢復冬季小雨、飄雨的類型，雨量減小許多。桃竹苗一帶則是雲層較厚的天氣，山區偶有零星飄雨，不過隨著乾空氣進來，雲層有慢慢散開的趨勢。台中以南雲量就比較少，大致為多雲或有陽光的天氣，乾空氣進來後，轉晴的現象會愈來愈明顯。到了今天晚間東半部雲量仍較多，偶有零星局部小雨或飄雨，西半部應該大致都是比較晴朗的天氣型態。

今天也是東北季風冷空氣影響最明顯的一天，吳聖宇表示，苗栗以北到宜蘭白天高溫16至18度，中部及花東地區高溫20至23度，南部地區高溫23至25度，夜晚到明天清晨要注意輻射冷卻低溫發生的機會，台南以北到宜蘭都市地區低溫在11至15度之間，空曠地區有機會出現10度或以下的低溫，高屏及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區有機會出現12度或以下的低溫，因為配合輻射冷卻作用，預期今晚到明天清晨將是這波東北季風冷空氣溫度最低的一段時間，注意保暖。

吳聖宇表示，明天、周五東北季風強度明顯減弱，風向轉為偏東風，明天仍然受到較乾空氣的影響，底層迎風的東半雲量較多，偶有零星小雨或飄雨機會，西半部為晴到多雲天氣。周五華南逐漸又有中層水氣隨著高空西風東移，各地雲量較為增多，不過降雨不明顯，仍是以東半部偶有零星小雨或飄雨，西半部則是多雲或有陽光的天氣，愈往北部雲層就愈厚一些，看到陽光的機會也相對較低。

明後兩天在夜晚清晨溫度較低的時候，吳聖宇表示，西半部局部地區可能有霧出現的機會。底層風向轉變之後，溫度會回升上來，明天北部、東半部白天高溫20至23度，中南部高溫24至26度，夜晚到周五清晨中北部、東北部都市地區低溫13至16度，空曠地區仍可能降到12度或以下，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區可能降到15度或以下。

周五由於雲量增多，各地高溫變化不大，吳聖宇說，北部、東半部白天高溫大致仍維持在20至23度之間，中南部高溫也維持在24至26度，夜晚到周六中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區可能降到13度或以下，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區可能降到15度或以下。

吳聖宇表示，周六白天在大陸華南逐漸有短波槽建立，槽前在台灣北方的東海海面則有低壓波動發展，逐漸逐漸伸展出新的地面鋒面系統，白天期間鋒面還沒有經過，台灣在鋒前環境內，北部、東半部雲量較多，大致為多雲或陰的天氣，中南部則是多雲或可見陽光。

到了傍晚至入夜鋒面南下經過，吳聖宇表示，位於華南的中層短波槽也很快東移，預期將在周六晚間到周日清晨之間經過台灣附近繼續向東離開。受到鋒面、短波槽陸續通過的影響，周六入夜之後到周日中部以北、東半部將轉為有短暫陣雨的天氣，降雨有機會延伸到中部地區，不過應該還是以北台灣較明顯。

他說，北台灣部分地區周六晚間到周日清晨之間可能有稍大的雨勢出現機會，情況可能很類似昨晚到今晨這樣的變化，比較不一樣的是周末這個短波槽過後沒有馬上有較乾的空氣移入，因此一直到周日白天水氣還是稍微比較多的情況，中北部、東半部仍持續會斷斷續續有短暫陣雨機會，可能一直要到下周一降雨才會減少，逐漸又縮減回到迎風面地區。整體來看周末天氣會有一次比較明顯的轉變過程，安排假日活動多加注意。

溫度方面，吳聖宇表示，周六白天台灣還在鋒前，各地白天高溫跟周五類似，北部、東半部高溫20至23度，中南部高溫24至26度，晚間鋒面通過後東北季風將增強，溫度有稍轉涼的趨勢，不過變化還不大。周六晚間到周日清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區可能降到13度或以下，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區可能降到15度或以下。

周日東北季風就會比較明顯，他說，北部、東北部高溫下降到17至19度，花東地區高溫19至22度，中部地區高溫20至23度，南部高溫23至25度。周日晚間到下周一清晨中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區可能降到12度或以下，南部及花東都市地區低溫15至17度，空曠地區可能降到14度或以下，感受會比較偏涼。預期周末這波冷空氣強度仍是東北季風等級，可能還達不到大陸冷氣團的門檻，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。