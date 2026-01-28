動保法修正草案今續審 陳駿季：餵食與飼主責任意見歧異 不宜貿然擬定

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院經濟委員會今繼續審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次修正重點包含餵食者等同飼主的認定，但也帶來各方的爭議。農業部長陳駿季今表示，各界在餵食與飼主責任的意見仍存在巨大歧異，必須審慎。
立法院經濟委員會今繼續審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次修正重點包含餵食者等同飼主的認定，但也帶來各方的爭議。農業部長陳駿季今表示，各界在餵食與飼主責任的意見仍存在巨大歧異，必須審慎。記者李柏澔／攝影

立法院經濟委員會今繼續審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次修正重點包含餵食者等同飼主的認定，但也帶來各方的爭議。農業部長陳駿季今表示，各界在餵食與飼主責任上仍意見歧異，不宜貿然擬定。

今天立法院將繼續「動保法」修正草案，本次修正可說是近年修正最大的一次，其中修法重點包含餵養者須擔負飼主責任，不過各方對本次修法意見歧異仍相當大。

今早許多愛貓狗人士在立法院前表達嚴正關切，指出該修法在完全沒有配套下，恐導致遊蕩犬貓無人管理、無人抓紮，最終造成數量暴增，問題全面失控，也不認為愛心餵養必須等同飼主。

另為野生動物而走行動聯盟等團體同時也在立法院召開記者會指出，「動保法」的立法精神不僅在於動物保護，更在於落實管理，呼籲此次修法不應僅停留於價值宣示，否則恐難以回應與遊蕩動物相關、持續升溫的各類衝突，亦不利於動物福利的實踐，也喊話支持餵養的民眾在看待不同立場意見的同時，也應思考並承擔相應責任。

農業部長陳駿季會前受訪坦言，各界對本次修法並沒有達到高度共識，希望這次修法有共識的條文應先處理。餵養部分，目前自然保留區等都依據「野保法」等規定不得餵食，農村再生計畫也要求執行的人必須宣導禁止餵養，因此在有高度共識前，餵養與飼主責任恐不宜貿然擬定。

修法 動物 立法院

