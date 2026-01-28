2026年春節9天連假 公路局預估共有四波車潮

2026年春節年假共有9天，為2月14日至22日，交通部公路局北區養護工程分局預估北部地區南下返鄉車潮會在13日下午5時至16日（除夕）上午會陸續湧現，雖然提早2天放假分散了返鄉車潮，國道南下仍可能在尖峰時段壅塞，建議民眾在國道1號、3號車多時可選擇台61線做為替代路線，呼籲各用路人返鄉、旅遊多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，並避開壅塞路段與尖峰時段。

公路局北區養護工程分局預估今年共有四波車潮，第一波南下返鄉圍爐，2月13日下午5時至2月16日(除夕)上午，台64、65、66線快速公路銜接國道路段及台61線西濱南下（台15線70K鳳鼻至76K新竹市延平路）會有較多車流。

第二波則在初一參拜、短途走春，2月17日（大年初一）全日車流無方向性，省道周邊廟宇、短途走春及觀光風景區道路皆車多。

第三波位於初二回娘家、初三中長程出遊，傳統習俗自2月18日（初二）至2月19日（初三），中長程車潮出現於各郊區省道及快速公路，各觀光風景區熱點車潮達高峰。

第四波收假，2月20日（初四）下午1時起至2月22日（初六）出現於台61線北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

北部各著名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，預期2月17日（初一）至2月19日（初三）每日9時至19時，主要的車多路段為台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街～大溪慈湖、台3線關西~峨眉路段及台9線新店、台9甲線烏來沿線的各個風景區路段。

公路局北區養護工程分局指出，在國道管制與替代路線規畫部分，預定2月19日（初三）至2月21日（初五）每日12至24時封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，右轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。