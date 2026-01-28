台北市立天文館預告1月31日「木星合月」 伽利略衛星上演消失秀

台北市立天文館預告，1月31日周六日落後，夜空中將出現醒目的「木星合月」天象。當晚即將盈滿的月亮，將與亮度約-2.6等的木星近距離相伴，成為天空中最明亮的組合，肉眼即可輕鬆觀賞，若透過雙筒望遠鏡，可同時觀察到木星身旁排列成行的4顆伽利略衛星。

天文館說，「木星合月」是從地心觀察月球與木星經度相同的天象，通常也是兩者在視角上最接近時。這次木星合月時兩者相距約6度，2個夜空中最亮的星體自然形成十分引人注目的景象。

天文館指出，值得一提的是，400多年前義大利科學家伽利略（Galileo Galilei）正是在1月，以當時剛發明不久的望遠鏡發現4顆環繞木星運行的衛星。這不僅是天文史上的重大里程碑，更從根本動搖西方文明的宇宙觀，最終推動了人類的科學革命，如今只要用最簡易的雙筒望遠鏡或小望遠鏡便可輕鬆重現當年觀測成果。