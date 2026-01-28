台北市立天文館預告1月31日「木星合月」 伽利略衛星上演消失秀
台北市立天文館預告，1月31日周六日落後，夜空中將出現醒目的「木星合月」天象。當晚即將盈滿的月亮，將與亮度約-2.6等的木星近距離相伴，成為天空中最明亮的組合，肉眼即可輕鬆觀賞，若透過雙筒望遠鏡，可同時觀察到木星身旁排列成行的4顆伽利略衛星。
天文館說，「木星合月」是從地心觀察月球與木星經度相同的天象，通常也是兩者在視角上最接近時。這次木星合月時兩者相距約6度，2個夜空中最亮的星體自然形成十分引人注目的景象。
天文館指出，值得一提的是，400多年前義大利科學家伽利略（Galileo Galilei）正是在1月，以當時剛發明不久的望遠鏡發現4顆環繞木星運行的衛星。這不僅是天文史上的重大里程碑，更從根本動搖西方文明的宇宙觀，最終推動了人類的科學革命，如今只要用最簡易的雙筒望遠鏡或小望遠鏡便可輕鬆重現當年觀測成果。
天文館表示，更特別的是，當晚午夜過後約1時20分，木星四大衛星之一的木衛二（歐羅巴）將運行至木星背後，發生掩蔽現象而消失在望遠鏡視野中，為欣賞木星合月增添變化與趣味。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言