長者、幼童大敵！過年吃年糕湯圓小心噎住 專家教急救法：先聽聲音

農曆春節將至，家家戶戶準備湯圓、年糕、麻糬等應景美食，但消防人員提醒，這些「黏性食物」對長者與幼童而言，卻可能成為致命陷阱。臉書粉專「消防神主牌」近日發文示警，呼籲民眾提高警覺，並學會哈姆立克急救法，以免憾事發生。

消防粉專指出，每年過年期間，都會接獲多起因異物哽塞而報案的案件，許多患者在救護人員抵達前，已出現OHCA（到院前心肺功能停止），原因在於大腦缺氧僅需4至6分鐘就可能造成不可逆的腦損傷。

粉專強調，判斷是否為嚴重哽塞，最關鍵的不是臉色，而是「有沒有聲音」。若長輩嗆到後仍能說話、咳嗽，代表氣道尚未完全阻塞，應鼓勵用力咳出異物；但若突然無法發聲、臉色轉紫、雙手掐住脖子，則為完全阻塞，必須立刻施行急救。

文中也教學「哈姆立克法」三步驟：

1. 站位： 站到患者背後，弓箭步站穩，一腳伸進他兩腳中間。 2. 握拳： 一手握拳，拳眼（大拇指那側）對準肚臍上方、胸骨下方的凹陷處（上腹部）。 3. 推擠： 另一手包住拳頭，快速、用力地「往內、往上」推擠，把他肚子裡的空氣擠出來，利用氣壓把異物噴飛。

以上步驟需重複施行，直到異物吐出；若患者失去意識，則需立刻改為心肺復甦術（CPR）。

粉專呼籲，對於牙口不佳的長輩與幼童，應將糯米類食物切小塊，進食時多喝水、慢慢吃，避免邊吃邊笑，「這一招，希望大家學會了，卻永遠用不到。」