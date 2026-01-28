搶春節國旅台北燈節20條主題玩法曝…搭配在地旅宿省錢玩

今年台北燈節將於2月25日至3月15日登場。今年首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手包括變形金剛與尚未公開的2大國際IP合作打造主題燈組，分別於西門町及圓山花博公園同步亮相，為打造觀光品牌，觀光傳播局也推出20條主題遊程搶春節國旅。

觀傳局表示，配合燈節推出20條主題遊程，提供民眾串連賞燈與城市探索多元玩法。旅客可搭乘高鐵或台鐵抵達台北後，轉乘捷運即能輕鬆展開行程。白天走訪中正紀念堂、南門市場與植物園一帶，感受歷史人文風情；或前往大稻埕、迪化街體驗傳統年節氛圍。

另外，喜歡自然景觀，亦可規畫漫遊陽明山、擎天崗等自然景點，飽覽城市與自然交織的迷人景色。夜晚再透過捷運便捷前往西門或花博展區賞燈，輕鬆完成一趟精彩、動靜皆宜的台北小旅行。

針對尋求深度體驗的旅客，北市府也建議遊程可安排二日或三日深度旅遊，暢遊雙展區周邊的龍山寺、台灣省城隍廟、中山商圈及晴光商圈等景點，或延伸前往內湖走訪白石湖吊橋、士林官邸參觀鬱金香（2月26日至3月8日）、台北玫瑰園欣賞玫瑰展（3月6日至4月6日）等，一次網羅人文、自然和花卉景觀。