極區冷空氣流竄至美東 賈新興：遊日留意大雪

極區冷空氣流竄，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，未來10天極區冷空氣流竄至美東，遊日民眾這幾天要留意大雪發生的狀況。

至於台灣近期天氣，他說，明天至周五，東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。周六，花東有零星短暫雨，午後東北角及各地山區有零星短暫雨。周六傍晚起至周日，受水氣移入影響，雲林以北及宜花東有零星短暫雨。下周一，北北基宜花東有局部短暫雨，中午前台中至嘉義仍有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二，午後南投、嘉義山區及及花東山區有零星短暫雨。下周三至下周四，全台天氣穩定晴朗，午後台東山區轉多雲時晴。下周五傍晚，新竹以北及宜花轉有零星短暫雨。

他說，周六清晨及周日，苗栗以北及金馬地區易有低雲或局部霧影響能見度。