快訊

好暖！高雄國中生肉身護身障過馬路 推腳踏車擋車流感動百萬網友

Toyz獄中爆喜訊！傳與篠崎泫登記結婚 背後原因恐是「避免被驅逐出境」

打開車內燈為什麼大人很激動？網友共鳴有童年陰影 警方曝解答

聽新聞
0:00 / 0:00

極區冷空氣流竄至美東 賈新興：遊日留意大雪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本氣象廳發布未來5天大雪警報區域。圖／取自賈新興臉書
日本氣象廳發布未來5天大雪警報區域。圖／取自賈新興臉書

極區冷空氣流竄，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，未來10天極區冷空氣流竄至美東，遊日民眾這幾天要留意大雪發生的狀況。

至於台灣近期天氣，他說，明天至周五，東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。周六，花東有零星短暫雨，午後東北角及各地山區有零星短暫雨。周六傍晚起至周日，受水氣移入影響，雲林以北及宜花東有零星短暫雨。下周一，北北基宜花東有局部短暫雨，中午前台中至嘉義仍有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二，午後南投、嘉義山區及及花東山區有零星短暫雨。下周三至下周四，全台天氣穩定晴朗，午後台東山區轉多雲時晴。下周五傍晚，新竹以北及宜花轉有零星短暫雨。

他說，周六清晨及周日，苗栗以北及金馬地區易有低雲或局部霧影響能見度。

嘉義 賈新興

延伸閱讀

未來10天兩波東北季風影響 賈新興：氣溫2升2降 春節天氣正常至偏暖

將有2波東北季風接力 春節冷不冷？ 賈新興：氣溫正常至略偏暖

台北11.4度周末回暖 賈新興：高山今有望降雪 觀察月底冷空氣強度

日本今迎最強寒流 賈新興示警7地區：未來5天留意大雪預警

相關新聞

因應印度爆發疫情 立百病毒 3月列法定傳染病

印度日前爆發五例立百病毒感染案例，致死率達七成五，衛福部考量國際持續發生疫情，且致死率、發生率與傳播速度等危害程度，預計...

東北季風影響最凍時間點曝 周六晚起冷空氣再襲直逼冷氣團

今天持續受東北季風影響，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，北部及東北部地區天氣偏冷，其它地區早晚氣溫亦冷...

北部冷颼颼+大雨特報 吳德榮：今晚探12度低溫 周六晚再有冷空氣南下

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應...

未來1周冷暖震盪 兩波東北季風挾冷空氣過境 北部宜蘭有感降溫又大雨

「未來1周冷暖震盪」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新模式預報顯示，未來5至7天將接連有兩波東北季風南下，讓...

農退儲金提繳比例 改農民4政府6

立法院會三讀「農民退休儲金條例」修正案，修法重點為未來農退儲金提繳金將以每月最低工資乘以提繳比率二倍計算，農民與政府負擔...

45至74歲 新增公費胃癌篩檢

胃癌正式列入我國第六項成人公費癌篩，即日起，四十五至七十四歲民眾終身一次「糞便幽門螺旋桿菌抗原檢測」篩檢，揪出胃癌致病因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。