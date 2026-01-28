打開車內燈為什麼大人很激動？網友共鳴有童年陰影 警方曝解答

車輛行駛狀態，汽車室內燈到底能不能開？Threads一名網友發文，指為什麼小時候開車上面的那個燈，父母會很激動命令他關掉。其他網友紛紛推測可能原因，「影響開車的人」、「駕駛會瞬間失明的激動程度」、「下車忘記關，車子會沒電」，也有網友不以為然，「真的，不知道在幹嘛，開燈好像會犯法一樣」、「原來全台灣的爸媽都內建同一個系統：車內燈一開，世界末日就快到了」。

不少人透露小時候有類似經驗，因為頑皮而打開汽車室內燈，卻被父母大吼，甚至因此留下陰影。「以前小時候坐親戚車時的確這樣」、「小時候我爸都說開那個燈別人會看不到我們，我現在40幾歲了，開那個燈還是莫名的緊張」、「父母這行為真的是惡夢，吼的好像全家瞬間破產一樣，長大了陰影都還在」、「每次我媽都會喊的好像開了燈那秒我爸就變瞎子了，直到自己學會開車才發現，根本沒差啊」、「我以前以為只要開了那個燈，就會被壞人射殺之類的，到底是誰把這個想法植入我腦中的」。

至於可能原因，有網友認為，「早期的車內燈會照亮整個車內，再加上後照鏡的反光，夜間行車視線會很差。現在的車子車內燈有指向性，開哪個位置就是只照亮那個位置，除非外面非常非常暗，否則不太會影響」、「以前的車內燈沒有所謂的限定照射角度，換句話說就是你一開，眼角餘光+後視鏡，整個都像是被閃光彈炸到。現在不會了，燈照射技術更人性，亮度也很人體工學，還有電子後視鏡可以避免車內反光」。

也有網友留言，「我曾經在高速公路上因為開著室內燈被公路警察攔下來勸導」、「白天還好，晚上突然一亮，眼睛會短暫無法適應外頭的黑，這樣很容易出事」、「對於高度近視、或散光的人，在夜間高速上突然開室內燈，真的是會被直接閃瞎」、「早期車輛鹵素燈無法良好控制光的方向，所以打開燈會照到駕駛車眼睛，導致看不到後面，現代LED燈有指向性很多燈，也設計埋在面板裡面，目前的車內燈已改善非常多」、「因為夜間若車子裡面亮光，會導致看車外暗的地方比較不清楚，年紀愈大愈有感受，對光線很敏感」。

不少網友認為開燈並不影響駕駛，「我自己開車，小孩開燈我也不覺得有什麼差別」、「真的還好，影響不大。我還為了後座家人和副駕看手機，特地將微亮的燈泡換成很亮的LED，結果也是還好，對我影響小」、「長大自己開車載女友，根本就沒差，我還會問她幹嘛找東西不開燈」、「我開車是覺得根本沒影響」、「我開車30幾年，從沒有介意過」、「我爸反而是我要滑手機就一定要我開，其實我也怕亮到他，但他好像還好」、「韓劇都開那個燈」。

警方表示，道路交通管理處罰條例並沒有特別規定汽車室內燈，第16條雖有提及「頭燈外之燈光」，但是指設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全。例如將汽車室內燈改裝成七彩霓虹燈，因此影響他車。若只是單純開一般原廠的燈，「只是浪費電吧」。