集集線彩繪列車今山海巡迴 限定周遊券這13車站可買到

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司攜手地方當代藝術家洪易老師打造「集集線專屬彩繪列車」，並規畫今天開行山海專列。圖／台鐵提供
台鐵公司攜手地方當代藝術家洪易老師打造「集集線專屬彩繪列車」，並規畫今天開行山海專列。圖／台鐵提供

台鐵集集支線歷經4年多的邊坡與隧道整治工程，今年1月5日起正式恢復通車至集集站。為慶祝集集線復駛，台鐵公司攜手地方當代藝術家洪易老師打造「集集線專屬彩繪列車」，並規畫今天開行山海專列，並將於各指定車站停留10至20分鐘供旅客合影留念。

台鐵公司說，為慶祝集集線復駛，邀請地方當代藝術家洪易老師操刀打造「集集線專屬彩繪列車」。彩繪列車以集集在地山蕉、保育類動物石虎及南投翠綠山色為創作元素，結合藝術與鐵道文化，讓經典車輛化身為充滿正能量與在地特色的移動藝術品，成為旅客拍照打卡的新亮點。

為讓更多民眾近距離感受彩繪列車魅力，台鐵公司規畫今天開行彩繪巡迴山海專列。去程（山線）自彰化站上午8時首發，沿途停靠台中、苗栗、中壢及南港站；回程（海線）由南港站發車，經桃園、白沙屯、日南、沙鹿及彰化站。

台鐵表示，列車將於各指定車站停留10至20分鐘，提供旅客與彩繪列車合影留念；但受限於月台及車廂高度的安全考量，「本專列全程不辦理客運服務，不開放民眾上車搭乘」。

配合集集支線復駛，台鐵同步推出全新設計的「集集線一日周遊券（集集版）」，將在地元素融入票面，極具收藏價值。

票價為全票90元、優惠票45元，於竹南、苗栗、豐原、台中、新烏日、彰化、員林、田中、二水、大甲、沙鹿、斗六及嘉義等13站販售，持該周遊券至集集地區特約商家消費，還可享有專屬優惠，邀請旅客深入體驗在地小鎮風情。

另外，集集線與「卦山三鐵線」自行車道相鄰，民眾可於二水站透過兩鐵轉乘設施，騎乘自行車與彩繪小火車並肩而行，享受結合鐵道與低碳旅遊的輕旅行體驗。

