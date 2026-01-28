新北基隆大雨特報 白天起濕冷轉乾冷 明起回暖 周末再變天

東北季風影響，早晚天氣較涼，中央氣象署表示，今天中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東16至17度，白天北部及宜蘭高溫約16至18度，感受偏涼；中南部地區高溫仍有23至26度，花東地區約20至23度。

今晨華南雲雨區影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星飄雨機率，尤其大台北山區及基隆北海岸雨勢稍大。東北風影響，中央氣象署發布基隆市、新北市大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

今天白天起華南雲雨區遠離，中央氣象署表示，新竹以南地區將轉為多雲到晴的天氣，迎風面降雨也逐漸趨緩。上午前3000公尺以上高山若低溫與水氣條件配合，有零星降雪機率，白天起轉乾，降雪機率將明顯降低，夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰，山區行車應注意路況安全。

明天東北季風減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏涼，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。周五各地大多為多雲到晴，環境吹偏東風，水氣稍增，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

周六白天仍溫暖，下半天至晚間鋒面通過及東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼。周日至下周二東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周六至下周一北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周日至下周一中部山區亦有局部短暫雨，下周二環境水氣減少，迎風面基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三起東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，下周四至下周五各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

周六清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。