新北基隆大雨特報 白天起濕冷轉乾冷 明起回暖 周末再變天
東北季風影響，早晚天氣較涼，中央氣象署表示，今天中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東16至17度，白天北部及宜蘭高溫約16至18度，感受偏涼；中南部地區高溫仍有23至26度，花東地區約20至23度。
今晨華南雲雨區影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星飄雨機率，尤其大台北山區及基隆北海岸雨勢稍大。東北風影響，中央氣象署發布基隆市、新北市大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。
今天白天起華南雲雨區遠離，中央氣象署表示，新竹以南地區將轉為多雲到晴的天氣，迎風面降雨也逐漸趨緩。上午前3000公尺以上高山若低溫與水氣條件配合，有零星降雪機率，白天起轉乾，降雪機率將明顯降低，夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰，山區行車應注意路況安全。
明天東北季風減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏涼，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。周五各地大多為多雲到晴，環境吹偏東風，水氣稍增，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。
周六白天仍溫暖，下半天至晚間鋒面通過及東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼。周日至下周二東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周六至下周一北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周日至下周一中部山區亦有局部短暫雨，下周二環境水氣減少，迎風面基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周三起東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，下周四至下周五各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。
周六清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言