捲筒衛生紙用完別急著丟！紙芯秒成「乾衣神物」 2招防衣服變形

根據日媒「otonanswer」報導，捲筒衛生紙用完後，通常許多人都會順手把紙捲芯丟進垃圾桶，但日本生活用品大廠大王製紙elle air（エリエール）近期在官方TikTok提醒，其實這個看起來沒什麼作用的紙筒，還有意想不到的功能，堪稱「低成本小幫手」，讓不少網友直呼「原來還能這樣用」。

影片一開始就先向大家喊話「紙捲芯別丟！」，並分享兩招簡單又實用的生活妙招。第一招是把紙捲芯套進曬衣架的兩端，再拿來晾衣服。由於紙捲筒能把衣架撐寬，衣服掛上去晾乾就不容易在肩膀處留下明顯的痕跡，也能降低衣物變形的機會，對襯衫、針織衫等較怕變形的衣物上特別管用。

第二招則是針對襪子比較難晾乾的困擾。只要把紙捲芯套在洗好襪子的腳踝處，紙筒就能撐開襪子，讓空氣更容易流通，促進水分蒸發，特別適合潮濕季節或室內晾衣時使用。

這段「衛生紙連紙芯都能用到最後」的短影片曝光後，也引發網友討論，除了有正面留言表示「很實用」之外，也有網友覺得即使是自家使用的捲筒衛生紙，他也覺得不乾淨，所以會選擇丟棄。大王製紙鼓勵有興趣的民眾，不妨試試看，讓原本要丟棄的紙芯再度復活，變成居家生活的小幫手。