東北季風影響最凍時間點曝 周六晚起冷空氣再襲直逼冷氣團
今天持續受東北季風影響，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，北部及東北部地區天氣偏冷，其它地區早晚氣溫亦冷；今晚至明晨將會最冷，預估最低溫中部以北、宜蘭及金門地區12至15度之間，南部、花東及澎湖地區則為13至17度，馬祖最低溫10至11度。
另一方面，他說，今天白天起，華南雲雨帶逐漸遠離，環境水氣開始減少，西半部地區轉為零星短暫雨後多雲的天氣；迎風面的花東地區仍為零星短暫陣雨。周四及周五，短暫回暖、降雨趨緩。
他說，下一波強冷空氣會自周六晚間起南下，影響時間會比較長，最冷時間會落在周日至下周二清晨。這波冷空氣強度較強，強度有機會達到大陸冷氣團等級；迎風面會以濕冷的型態為主。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
