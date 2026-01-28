北部冷颼颼+大雨特報 吳德榮：今晚探12度低溫 周六晚再有冷空氣南下

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣附近中低雲很多，北部、中部山區及東半部海上有降水回波，北部、中部山區明顯降雨。

今天東北季風影響，吳德榮表示，北部、中部山區雨後多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台灣偏冷；中南部多雲時晴，白天舒適微熱，早晚微冷。今天中部3000公尺以上高山有飄雪機率，今晚明晨本島平地最低氣溫仍可降至12度左右。北部12至17度、中部13至26度、南部14至28度、東部14至24度。

明天至周六各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；吳德榮表示，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升。 明天北微涼、中南舒適，周五、周六各地晴暖舒適，連日的早晚氣溫皆低，日夜溫差大。

周六晚另一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；吳德榮表示，周日至下周二冷空氣影響，北台灣偏冷，周日、下周一北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，下周二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。

他說，下周三至下周五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，但因夜間輻射冷卻強、早晚氣溫低，日夜溫差很大。下周三、下周四的清晨，台北測站有短暫觸及大陸冷氣團定義的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。