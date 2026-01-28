快訊

北部冷颼颼+大雨特報 吳德榮：今晚探12度低溫 周六晚再有冷空氣南下

聽新聞
0:00 / 0:00

北部冷颼颼+大雨特報 吳德榮：今晚探12度低溫 周六晚再有冷空氣南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天東北季風影響，北部、中部山區雨後多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台灣偏冷。本報資料照片
今天東北季風影響，北部、中部山區雨後多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台灣偏冷。本報資料照片

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣附近中低雲很多，北部、中部山區及東半部海上有降水回波，北部、中部山區明顯降雨。

今天東北季風影響，吳德榮表示，北部、中部山區雨後多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台灣偏冷；中南部多雲時晴，白天舒適微熱，早晚微冷。今天中部3000公尺以上高山有飄雪機率，今晚明晨本島平地最低氣溫仍可降至12度左右。北部12至17度、中部13至26度、南部14至28度、東部14至24度。

明天至周六各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；吳德榮表示，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升。 明天北微涼、中南舒適，周五、周六各地晴暖舒適，連日的早晚氣溫皆低，日夜溫差大。

周六晚另一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；吳德榮表示，周日至下周二冷空氣影響，北台灣偏冷，周日、下周一北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，下周二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。

他說，下周三至下周五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，但因夜間輻射冷卻強、早晚氣溫低，日夜溫差很大。下周三、下周四的清晨，台北測站有短暫觸及大陸冷氣團定義的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 氣溫 氣象署

延伸閱讀

兩波冷空氣接力 吳德榮：今北台灣愈晚愈冷轉雨 這時最冷探11度低溫

周二起兩波東北季風北東轉雨降溫 吳德榮：低溫探11度

台南楠西7.7度低溫 吳德榮：強烈冷氣團白天起微幅減弱 周末轉晴回暖

台北11.4度低溫強烈冷氣團達標 非寒流卻感受特別冷 吳德榮曝關鍵原因

相關新聞

45至74歲 新增公費胃癌篩檢

胃癌正式列入我國第六項成人公費癌篩，即日起，四十五至七十四歲民眾終身一次「糞便幽門螺旋桿菌抗原檢測」篩檢，揪出胃癌致病因...

因應印度爆發疫情 立百病毒 3月列法定傳染病

印度日前爆發五例立百病毒感染案例，致死率達七成五，衛福部考量國際持續發生疫情，且致死率、發生率與傳播速度等危害程度，預計...

北部冷颼颼+大雨特報 吳德榮：今晚探12度低溫 周六晚再有冷空氣南下

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應...

未來1周冷暖震盪 兩波東北季風挾冷空氣過境 北部宜蘭有感降溫又大雨

「未來1周冷暖震盪」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新模式預報顯示，未來5至7天將接連有兩波東北季風南下，讓...

農退儲金提繳比例 改農民4政府6

立法院會三讀「農民退休儲金條例」修正案，修法重點為未來農退儲金提繳金將以每月最低工資乘以提繳比率二倍計算，農民與政府負擔...

八仙塵爆10年 傷者追思醫師莊秀樹

林口長庚紀念醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹驟逝，院方昨舉辦「八仙塵爆十周年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，四十多位當年傷友與醫護人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。