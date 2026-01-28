未來1周冷暖震盪 兩波東北季風挾冷空氣過境 北部宜蘭有感降溫又大雨
「未來1周冷暖震盪」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新模式預報顯示，未來5至7天將接連有兩波東北季風南下，讓接下來的天氣會有不小轉折；一下溫暖好天氣，一下又轉涼下雨。即便冷空氣強度並沒有特別亮眼，但震盪的天氣，還是要多注意。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至明天清晨第一波東北季風挾冷空氣過境，強度會接近大陸冷氣團等級。由於水氣量不小，北部、宜蘭有感降溫，全面濕涼，而背風面的中南部則維持乾涼，且日夜溫差大的型態。
東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。
明天至周六東北風減弱，進入回暖的空檔，各地溫度會明顯回升；但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為風向轉吹偏東風，東半部變成迎風面，會有短暫雨，西半部好天氣。
周日起第二波東北季風抵達，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，一樣是接近冷氣團等級的冷空氣，也一樣帶有水氣。目前看，次波東北季風影響約3至4天，整體將繼續呈現北濕涼、南乾爽的型態。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
