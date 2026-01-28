聽新聞
健康你我他 ／地瓜當早餐主食 連皮吃更益健康

聯合報／ 文．圖／戴延朱（台南安南）
除了地瓜及水煮蛋外，還會搭配蘋果、香蕉和燙青花菜，使早餐更豐富。圖／讀者提供
在我中小學時代，家母每天天未亮就起床準備早餐，一大鍋白米飯，炒兩樣菜，有魚有肉又有蛋，加上一鍋湯，那是我家每天的早餐，也是我中午的便當菜。兄姊婚嫁後，家母在住家的空地裡開闢一片菜園，除了種蔬菜類、瓜果類，也種地瓜，因此地瓜成為我家中早餐主食。

地瓜是根莖類，現在正是採收的季節，早上出土後，洗淨放入鍋內，鍋上再擺盤子放入幾個蛋，一起放進電鍋蒸，蒸熟後就是一天的早餐。

吃早餐時，家母對我說地瓜要連皮吃，因地瓜皮比地瓜本身含有更多的食物纖維，去皮吃營養價值打折扣；地瓜含膳食纖維，和蛋一起食用能減輕肝臟負擔，還能減少壞膽固醇的吸收，強化心臟。家母步入中年後有高血壓的毛病，長期吃地瓜，高血壓也因此獲得改善。

蒸地瓜時，我都是準備兩天份，今天沒吃完放進冰箱明天早上食用，冰過的地瓜澱粉結構會產生改變，此抗性澱粉較不被人體消化吸收，避免造成血糖上升。除了地瓜及水煮蛋外，我還會搭配蘋果、香蕉和燙青花菜，使早餐更豐富。地瓜收成期過後，我都是蔬菜煮麵條，隔天麥片加牛奶高蛋白輪流吃。

早餐後走路到超商買報紙，排隊等候結帳時，看客人買了一小條地瓜就要價不菲，而我家有一片菜園，吃自家收成的地瓜，真是經濟營養又健康。

早餐 醫藥

