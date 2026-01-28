聽新聞
景氣、賑災衝擊 社福團體募款吃緊

聯合報／ 記者林敬家余采瀅簡慧珍／連線報導
台中公司企業老闆前進彰化偏鄉，連辦3年喜願家園圍爐宴。記者簡慧珍／攝影
台中公司企業老闆前進彰化偏鄉，連辦3年喜願家園圍爐宴。記者簡慧珍／攝影

距春節不到一個月，不少社福團體面臨募款吃緊，例如弘道老人福利基金會助老服務經費短缺約4成，老五老基金會年度募款未達5成。多個團體分析，去年台美關稅情勢不明，企業捐款保守，花蓮光復賑災等事件出現募款排擠；具知名度的社團都「度小月」，中小型社團處境更難。

弘道老人福利基金會彰化服務處日前舉辦「寒冬助老聯合圍爐餐會」，復刻60至80年代歌廳秀氛圍，邀請百位獨居與弱勢長輩走出家門，提前感受年節溫暖。不過弘道估算，全台年度助老服務經費仍短缺約1200萬元，往年罕見的窘況，連第一線社工都意外。

弘道彰化服務處服務長者已達1050人，人數逐年增加，但今年寄發給社團與企業的年度募款計畫書，回收與回應明顯下滑。執行長李若綺指出，基金會長期仰賴理念相近的企業與民眾定期小額捐款，今年卻出現落差，推測與關稅不確定性、景氣保守及多起災害募款分散資源有關。

老五老基金會也表示整體募款仍不理想，尚有近500萬元缺口，恐影響2540位獨居與弱勢長輩的照顧。社工分析，今年農曆年節較晚，氣氛尚未升溫，部分固定企業捐款因景氣未能延續，整體募款金額較去年同期減少近2成。

景氣下降與原物料成本上升，台中市經營者協會今年為彰化縣喜願家園歲末圍爐遭遇募款困難，幸獲台中市政府工策會協助籌足，今120名院生歡喜用餐，延續一連3年的善行。

唐氏症基金會愛心年菜募集，今年初期同樣受關稅影響進度緩慢。副執行長朱貽莊表示，雖募集逾1萬200份年菜達標，但過程一度讓基金會憂心。目前狀況凸顯即便具高知名度，募款壓力仍持續升高。

