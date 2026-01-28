聽新聞
連假退國內機票 手續費最高30%

聯合報／ 記者胡瑞玲陳宛茜／台北報導

為讓春節期間航班機位能更有效運用，行政院核定通過「國內線航空乘客運送定型化契約修正草案」，交通部昨修正規定，以往退票最多需支付百分之十手續費，三月九日起生效，五一勞動節起實施，屆時分三種級距，當日退票者最高需支付百分之卅手續費。

現行國內線針對三天以上連假疏運期間的機票，航空公司於機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，民眾如欲退票，需在班機起飛前辦理，並支付最多百分之十退票手續費。民航局表示，旅客若因為天災、奔喪或個人疾病等不可歸責事由導致無法搭機時，於航班起飛前通知航空公司，並提供相關證明文件，得免收退票費用。

去年春節連假期間，離島航線訂位未搭機旅客比例達百分之七，占比偏高。民航局表示，部分旅客為確保連假行程順利，往往預訂不同航班機票，導致部分機位遭提前占用，影響疏運效率及其他有需求旅客購票權益。這次修法重點在於鼓勵旅客盡早確認行程，讓真正有需求的旅客可以順利搭機。

新制規定，依照退票時間點酌收費用，退票費用分為三個級距。起飛前七日以上退票，手續費最高不超過票價百分之十；起飛前一至六日退票，手續費最高不超過票價百分之廿；當日航班起飛前退票，手續費最高不超過票價百分之卅。新制將於三月九日生效，自勞動節連假起正式實施。

機票 連假 離島

