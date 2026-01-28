聽新聞
45至74歲 新增公費胃癌篩檢

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
胃癌正式列入我國第六項成人公費癌篩，四十五至七十四歲民眾終身一次「糞便幽門螺旋桿菌抗原檢測」篩檢，揪出胃癌致病因子。示意圖。聯合報系資料照片
胃癌正式列入我國第六項成人公費癌篩，即日起，四十五至七十四歲民眾終身一次「糞便幽門螺旋桿菌抗原檢測」篩檢，揪出胃癌致病因子。台大醫學院院長吳明賢表示，「胃癌、大腸癌」二合一篩檢措施領先全球，精準度逾九成，無須侵入性檢查，即能早期預防。

「台灣是全球第一個將胃癌篩檢納入政策的國家。」吳明賢說，二合一糞便篩檢模式由台大醫院研發，突破傳統僅能篩檢大腸癌的局限，只需一次採樣，同時檢測幽門螺旋桿菌、糞便潛血，可有效篩檢胃癌、大腸癌。

台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家表示，幽門螺旋桿菌已被世界衛生組織認定為第一級致癌因子，可能導致胃潰瘍，胃癌風險增加六倍之多。傳統胃癌檢查以胃鏡為主，觀察食道、胃、十二指腸，採集組織，進行病理化驗，臨床發現，不少民眾因畏懼侵入性治療，不願接受胃鏡。

吳明賢指出，胃癌預防關鍵在於檢測幽門螺旋桿菌，台大利用國家大腸癌糞便潛血篩檢平台，輔以幽門桿菌糞便抗原檢查，只要一次檢體採集，就可同時篩檢胃癌、大腸癌，提高效率，並增加民眾檢查意願。

國健署癌症防治組科長徐翠霞表示，自今年一月一日起，政府提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」篩檢服務，年滿四十五歲至七十四歲，未曾參與一一三年、一一四年糞便抗原試辦者，即可終身免費篩檢一次，預估每年超過六十萬人受惠。

衛福部次長莊人祥昨公開抗癌歷程，他表示，一○三年健檢時胃鏡發現胃潰瘍，並檢出幽門螺旋桿菌，當時接受殺菌療程。三年後回診，已無幽門螺旋桿菌蹤跡，但仍有胃潰瘍，因無其他症狀，而忽視胃部慢性發炎。

「又過了七年，被確診為胃癌，所幸治療狀況順利，感謝醫療團隊。」莊人祥提醒，病兆早在十年前就已現身，只是自己沒能提高警覺。慢性胃炎可能惡化為胃潰瘍，增加胃癌風險，胃疾患者務必定期篩檢。

為何完成殺菌療程，仍會罹患胃癌？李宜家解釋，慢性感染已造成不可逆的「胃黏膜萎縮」、「腸化生」等病變，此外，即使幽門螺旋桿菌被清除，若飲食習慣不佳或家人交叉感染，再感染率為百分之二至三，胃癌風險仍高於常人，須定期追蹤檢查。

胃癌 大腸癌 篩檢 公費

