出現「咖啡醉」 避免空腹喝 午後應減量

咖啡已成為現代人生活中不可或缺的提神飲品，中醫師周宗翰說，臨床上常有民眾反映，喝完咖啡後，不僅沒有精神，反而出現心悸、頭暈、手抖、胃部不適、坐立難安，甚至惡心想吐、暈眩感加重的情況。這類現象，被不少醫師與患者形容為「咖啡醉」。

「咖啡醉」並非真正的中毒反應，而是身體對咖啡因高度敏感，引發的一連串生理反應。周宗翰說，咖啡因屬於中樞神經刺激物，可促進腎上腺素分泌，使心跳加快、血壓上升，並刺激交感神經活化，但若是咖啡因代謝速度較慢、空腹飲用，或自律神經功能不穩定的人，刺激反應容易被放大，引發不適。

周宗翰說，女性對咖啡因的敏感度普遍較高，尤其在經前期、孕期與產後階段，荷爾蒙波動影響自律神經與情緒穩定度，此時若攝取咖啡因，容易誘發心悸、焦慮與睡眠品質下降。因此，焦慮、甲狀腺功能亢進、自律神經失調或腸胃功能敏感者，皆屬於「咖啡醉」的高風險族群。

西醫來看，咖啡因主要由肝臟的CYP1A2酵素代謝，不同族群的代謝速度差異極大。當咖啡因在體內累積，便容易出現心悸、焦躁、手抖、腸胃蠕動異常等症狀。空腹飲用咖啡會刺激胃酸分泌，對胃食道逆流、腸躁症或胃黏膜較敏感者，更容易出現惡心、胃痛與不適感。

周宗翰指出，咖啡性味偏苦、溫燥，具有提神醒腦、行氣活血作用，適量飲用對氣滯、痰濕體質者或短暫疲勞確實有幫助。然而「苦燥之品，易傷陰耗氣」，對於體質偏虛、氣血不足、陰虛火旺，或長期熬夜、精神壓力過大的人而言，咖啡反而容易擾動心神，造成心悸、煩躁、失眠、腸胃不適等「不耐咖啡」的表現。

周宗翰提醒，若喝咖啡後有明顯不適經驗，建議留意幾個關鍵原則。首先，避免空腹飲用咖啡，可於餐後或搭配食物降低刺激；其次，減少下午以後攝取咖啡因，以免影響夜間睡眠與自律神經修復；三是觀察身體反應，若出現心悸、頭暈、手抖等症狀，不必勉強跟風喝咖啡。

中醫調理，周宗翰強調，非單純「戒咖啡」，可依個人體質著重於養心安神、調整氣血與穩定自律神經功能。透過改善作息、減少熬夜、搭配適合的茶飲或溫和提神方式，往往能讓精神狀態自然恢復平衡。