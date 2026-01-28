春節何處買藥 上網查、電話確認

春節9天連假將至，因應民眾南來北往，天氣變化大，感冒身體不適的人增加，有用藥需求時，往往遇到「不知道哪裡藥局有開」困境。藥師公會全聯會指出，第一線藥師常在春節前後遇到民眾詢問哪裡可以買藥、哪裡有藥師可諮詢，提醒民眾有需求時，可上健保快易通App查詢所在地附近健保合約藥局名單及營業時段，並事先撥電話確認藥局有營業後前往，在年前可先準備常備藥物。

健保快易通App 查全台

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，找得到藥局為春節用藥安全關鍵，為協助身體不適民眾快速掌握附近營業藥局資訊，全台藥局均會回報營業日期及時間，民眾可從健保快易通App進入之後，點選醫療查詢、就醫院所查詢（清單），再選擇特約藥局，不過，實際開業時間，各家藥局可能因人力調度等狀況而有調整，建議先撥電話詢問再前往。

黃彥儒表示，他自家藥局，為服務民眾「全年無休」，年假期間僅微幅調整營業時間，除夕下午5時提前關門，讓藥師同仁回家圍爐，就歷年實務觀察，除夕至初一這段時間，民眾因習俗關係，較少上藥局買藥，但仍有民眾因緊急用藥需求上門求助，初四之後民眾諮詢用藥情況，就恢復與年節前相似情況。

民眾若居住所在地偏遠，或周邊藥局過年期間均無開業，可提前至診所購買居家常備藥物。黃彥儒指出，過年期間天氣較寒冷，呼吸道感冒機率增加，而年節期間大魚大肉，與平時飲食習慣不同，可能出現腸胃道症狀，可先準備感冒藥、腸胃藥等非處方指示用藥；利用年節出國旅行的民眾，則可預先準備暈車、暈船、過敏等藥物，及痠痛貼布以防肌肉、筋骨不適。

買指示用藥 需諮詢藥師

購買指示用藥備用，需諮詢藥師，依個人健康情況用藥，確保用藥安全。黃彥儒說，常見止鼻水用藥，若年紀較長、有攝護腺肥大問題男性，服藥後恐增加頻尿頻率，需選擇合適成分；腸胃道用藥，分上腹部、下腹部不適等不同適應症，年節期間吃太好導致腹脹，需要消脹氣藥物，若為出國擔心吃到不新鮮食物，則需要準備抗菌緩瀉藥，而非強力止瀉藥。幼兒因服藥能力較差，可能需要改用藥水劑型。

黃彥儒表示，社區藥局遍布全台，數量堪比超商，民眾如有用藥需求，可就近向藥師諮詢，由藥師把關用藥安全，避免向來路不明管道購藥。

民眾到藥局購藥時，未必全家都要到藥局，但是負責出面諮詢的家庭代表，務必要把家庭人員年齡、重大病史等向藥師說明清楚，藥師才能依民眾所需，選擇合適藥物供民眾使用。