不利因素沒消失 台灣鰻苗維持去年低檔收購價沒上來

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
漁民口中「白金」鰻苗愈來愈難捕撈。圖／嘉縣府提供
漁民口中「白金」鰻苗愈來愈難捕撈。圖／嘉縣府提供

去年12月以來冷氣團接力報到，彰化沿海已有漁民開始捕饅苗，傳出收購價格大跌創新低。常在出海口捕鰻苗的楊姓漁民今表示，目前天氣不夠冷，鰻苗數量很少，大部分漁民還沒出動，待捕鰻季正式開始才能確知今年收購價。

每年入冬11月到翌年2月漁民向當地漁會登記，配合漁撈日誌填報捕撈方法、地點和數量之後，到出海口定置倒三角網捕鰻苗，西海岸的新北淡水、彰化鹿港、屏東的枋寮和東港都是主要捕撈作業區，捕獲數量多時收入可當作過年「紅包」，例如20年前鰻苗每尾200元，辛苦一晚就能大發利市，成為漁民眼中的「白金」。

楊姓漁民表示，中、日、韓、台都有漁民捕鰻苗，中國適合捕撈海鰻苗的海岸線最長，捕獲量占六至七成，台灣鰻苗來得最早被稱「頭期苗」又稱「玻璃苗」，捕獲量最少，不到中國的兩成，又有日、韓競爭，價格逐年下滑，尤其2025年中、日、韓都不明原因鰻苗暴增，台灣捕獲量也多，每尾價格從20元、30元下滑到4至5元，創最近9年新低，今年捕撈初期又是這個價格沒上來。

楊姓漁民是盤商也是捕撈者，截至現在還沒開始收購，和漁民朋友也沒出門捕撈；他說，台灣漁業人口老化，捕鰻苗配合潮汐，常常深夜凌晨站在海口吹寒風，作業很辛苦，捕獲鰻苗總量不夠台灣養殖，約兩成靠進口，近年景氣不振、鰻魚飼養成本節節升高，市面鰻魚料理被替換成蒲燒台灣鯛、虱目魚肚，銷量減少，間接打擊台灣鰻苗價格。

台灣西部沿海從彰化、嘉義到屏東沿海一帶多以定置網捕撈鰻苗。圖／讀者提供
台灣西部沿海從彰化、嘉義到屏東沿海一帶多以定置網捕撈鰻苗。圖／讀者提供

